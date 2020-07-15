В Улан-Удэ сдача ЕГЭ проходит в штатном режиме

Следующие экзамены по химии и обществознанию пройдут 16 июля



Основной период ЕГЭ 2020 года подошёл к середине. По Улан-Удэ задействовано 15 пунктов проведения экзаменов (ППЭ) на базе школ и 2 ППЭ на дому для детей с ограниченными возможностями здоровья.



Было зарегистрировано 3115 участников ЕГЭ, в том числе 425 выпускников прошлых лет. В связи с изменениями в порядке прохождения ГИА 309 человек отказались сдавать ЕГЭ, так как не собираются поступать в вузы.



Первый экзамен прошёл 3 июля по географии, литературе и информатике. Было зарегистрировано 875 участников, явилось 690, не явились 185 человек. Результаты станут известны 17 июля.



Следующий экзамен по русскому языку был самым массовым по количеству сдающих, поэтому проводился в течение 2 дней: 6 и 7 июля. На него было зарегистрировано 2787 выпускников, явилось 2578 человек, не явились 209 человек. Результаты станут известны не позднее 20 июля для тех, кто сдавал 6 числа, и не позднее 23 июля для тех, кто сдавал 7 июля.



10 июля выпускники сдавали ЕГЭ по профильной математике. Было зарегистрировано 1430 участников, явилось 1305, не явились 125 человек. Результаты объявят не позднее 24 июля.



13 июля проводились экзамены по физике и истории. Было зарегистрировано 1313 участников, явилось 1040 человек, не явились 273 человека. Результаты опубликуют не позднее 27 июля.



Завтра, 16 июля, пройдут экзамены по химии и обществознанию. Их результаты станут известны не позднее 30 июля.



20 июля выпускники сдадут иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) письменно и биологию. Результаты объявят не позднее 2 августа.



22 июля и 23 июля – иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) раздел «Говорение». Результаты выйдут не позднее 16 и 17 августа соответственно.



Основной срок проведения ЕГЭ закончится 23 июля. Резервные дни назначены на 24 и 25 июля. Дополнительные сроки запланированы с 3 по 8 августа. В дополнительные сроки будут сдавать экзамены выпускники, не сдавшие экзамен в основной период по уважительным причинам.



Школы обеспечены средствами индивидуальной защиты, масками и перчатками, в достаточном количестве. Во все пункты приёма экзаменов распределены термометры и средства дезинфекции (кожные антисептики и средства для обработки помещений). На экзаменах соблюдается социальная дистанция 1,5 м со стороны выпускников и учителей.



Школьники с высокой температурой тела и признаками ОРВИ освобождаются от сдачи экзамена. Они могут сдать ЕГЭ в дополнительные дни с 3 по 8 августа после успешного прохождения термометрии. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.

