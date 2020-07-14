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Молодым лейтенантам в Бурятии дадут служебное жильё

Молодым лейтенантам в Бурятии дадут служебное жильё
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Инфраструктура военных городков включает в себя, помимо жилых домов, детские сады, школы, культурные центры

Все молодые лейтенанты, прибывшие для дальнейшего прохождения службы в соединения и воинские части Восточного военного округа, дислоцированные в Бурятии, будут обеспечены служебным жильём.

В этом году после окончания высших учебных заведений в Бурятию прибыло около 100 молодых специалистов, более 30 из которых - семейные. Всем молодым офицерам с первых дней службы выделены жилые помещения в военных городках и офицерских общежитиях.

В дальнейшем, при представлении документов, квартиры будут распределены в военных городках посёлка Сосновый Бор и железнодорожной станции Дивизионная, а также военных городках города Кяхта.

Инфраструктура военных городков включает в себя, помимо жилых домов, детские дошкольные учреждения, школы, культурные центры, а также спортивные площадки и места для отдыха, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
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