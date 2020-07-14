В Иркутской области построен новый мост через реку Куда

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Длина сталежелезобетонного сооружения – 134 метра



В Иркутском районе ввели в эксплуатацию новый мост через реку Куда. Он расположен на 15 километре автодороги Иркутск – Оса – Усть-Уда. Сегодня, 14 июля, его осмотрел исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, сообщает пресс-служба правительства и губернатора региона.



Новый мост построили параллельно со старым, который был возведён одним из первых в регионе. К нему вели подходы с опасным радиусом поворота. По этой причине здесь нередко бывали аварии. Подходы к новому мосту безопасны. Их длина составляет 1,5 километра. Протяженность самого сооружения – 134 метра, в нём три пролёта из сталежелезобетона. По новому мосту уже открыли движение. Старый в ближайшее время демонтируют.



- Подрядчик досрочно завершил работы на мостовом переходе. Всё сделано в соответствии с нормами. На подходах полностью устранены участки ненормативных спрямлений и заездов. Мост прошёл технические испытания и сдан в эксплуатацию. Увеличилась пропускная способность перехода и скоростной режим, - рассказала глава областной дирекции по строительству и эксплуатации дорог Юлия Гордина.



В Иркутском районе идёт большой дорожный ремонт. Готова проектная документация для ремонта моста через реку Куда в селе Хомутово, определить подрядчика планируется в ближайшее время. В 2021 году в муниципальном образовании отремонтируют 56 километров автодорог, 21 километр из них – в районе Хомутово и прилегающих к нему населённых пунктах. Это участки Урик – Усть-Уда, Грановшщина – Урик – Хомутово, Куда – Хомутово.



- Дороги – это беда Иркутской области. Я проехал по многим территориям региона и вижу, что дорогам нужно уделить самое пристальное внимание. Проектирование начинать в зимний период, чтобы приступать к строительству, как только позволят погодные условия, - отметил врио губернатора Игорь Кобзев.

