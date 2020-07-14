В Забайкалье ужесточат контроль за перевозками

Для незаконных перевозчиков будут увеличены штрафы и ужесточены меры
В Забайкальском крае региональное министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта будет стимулировать и поддерживать перевозчиков, которые регулярно соблюдают все требования безопасности при перевозках пассажиров. Такое поручение дал губернатор Александр Осипов в ходе координационного совещания по правопорядку.
- Важно, чтобы добросовестных перевозчиков на рынке труда становилось все больше. Предложить им меры поддержки, в том числе и с помощью грантов. При этом необходимо системно и жёстко заставлять соблюдать правила перевозок тех, кто этого не делает, - сказал Александр Осипов.
Такие выводы глава региона сделал после докладов контрольных органов, которые провели рейды в сфере пассажирских перевозок и выявили ряд нарушений.
Как отметил начальник управления ГИБДД УМВД России по Забайкальскому краю Эдуард Белобровый, многие перевозчики ищут лазейки в законодательстве, не следят должным образом за техническим состоянием автотранспортных средств, не осуществляют медосмотр, нарушают режим труда и отдыха.
- Проблемой является отсутствие рейсового контроля на обратных в Читу маршрутах. Если в краевой столице автотранспортное средство и водитель перед рейсом подконтрольны, то после не одной сотни километров, на обратном пути, их никто не проверяет, - отметил Эдуард Белобровый.
Он обратил внимание на то, что все нелегальные перевозчики осуществляют пассажирские перевозки под видом «заказных», не страхуют пассажиров и не несут ответственности за их жизнь. Водители часто нарушают правила дорожного движения, что нередко приводит к дорожно-транспортным происшествиям. Как правило, такие перевозчики работают без лицензий, не согласовывают маршруты, не платят налоги.
Участники совещания единодушно высказали мнение об увеличении штрафов и ужесточении мер к незаконным перевозчикам.
- Нужен комплексный подход, единая политика и жесткая административная практика к нарушителям, - подчеркнул губернатор.
Ранее Александр Осипов поручил профильному министерству нещадно расторгать договоры с теми, кто не соблюдает правила безопасности, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
В Забайкалье ужесточат контроль за перевозками
Общество, Фото:
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