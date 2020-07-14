В Забайкалье ужесточат контроль за перевозками

Общество, Фото: пресс-служба минстроя Забайкальского края

Для незаконных перевозчиков будут увеличены штрафы и ужесточены меры



В Забайкальском крае региональное министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта будет стимулировать и поддерживать перевозчиков, которые регулярно соблюдают все требования безопасности при перевозках пассажиров. Такое поручение дал губернатор Александр Осипов в ходе координационного совещания по правопорядку.



- Важно, чтобы добросовестных перевозчиков на рынке труда становилось все больше. Предложить им меры поддержки, в том числе и с помощью грантов. При этом необходимо системно и жёстко заставлять соблюдать правила перевозок тех, кто этого не делает, - сказал Александр Осипов.



Такие выводы глава региона сделал после докладов контрольных органов, которые провели рейды в сфере пассажирских перевозок и выявили ряд нарушений.



Как отметил начальник управления ГИБДД УМВД России по Забайкальскому краю Эдуард Белобровый, многие перевозчики ищут лазейки в законодательстве, не следят должным образом за техническим состоянием автотранспортных средств, не осуществляют медосмотр, нарушают режим труда и отдыха.



- Проблемой является отсутствие рейсового контроля на обратных в Читу маршрутах. Если в краевой столице автотранспортное средство и водитель перед рейсом подконтрольны, то после не одной сотни километров, на обратном пути, их никто не проверяет, - отметил Эдуард Белобровый.



Он обратил внимание на то, что все нелегальные перевозчики осуществляют пассажирские перевозки под видом «заказных», не страхуют пассажиров и не несут ответственности за их жизнь. Водители часто нарушают правила дорожного движения, что нередко приводит к дорожно-транспортным происшествиям. Как правило, такие перевозчики работают без лицензий, не согласовывают маршруты, не платят налоги.



Участники совещания единодушно высказали мнение об увеличении штрафов и ужесточении мер к незаконным перевозчикам.



- Нужен комплексный подход, единая политика и жесткая административная практика к нарушителям, - подчеркнул губернатор.



Ранее Александр Осипов поручил профильному министерству нещадно расторгать договоры с теми, кто не соблюдает правила безопасности, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

