В Бурятии с человека снимают до 50 клещей

























Зоологи отмечают, что в 2020 году количество клещей возросло в 1,5 раза. Только в Кабанском районе специалисты за час собрали на ткань около 150 особей.



В этом году Центр гигиены и эпидемиологии Бурятии запланировал провести противоклещевые обработки на площади 2 тысяч га. Сейчас специалисты уже приближаются к этой цифре.



- Обработка проводится в общественных местах, местах отдыха, летних оздоровительных лагерях, парковых зонах. Обрабатываются те места, где скапливается наибольшее количество людей, - рассказала пресс-секретарь Центра гигиены и эпидемиологии Бурятии Анастасия Левина.



Хоть пик активности клещей уже пройден, специалисты рекомендуют заходить в лес в специальном, желательно светлом костюме: штанины должны быть заправлены в обувь, либо в носки, куртка заправлена, обязательно должна быть укрыта голова.



Самую большую опасность для человека представляют самки клещей. У них красное брюхо, а размером они больше самцов.



- Более активны и опасны самки. Самкам нужно напитаться кровью и оставить после себя потомство. А у самцов единственная функция, это оплодотворить самку и всё, - рассказывает зоолог Дмитрий Переплёткин.



На протяжении лета численность клещей уменьшается. Последних живых особей можно встретить в сентябре.



- Сама активность клещей сохраняется до сентября. В сентябре там численность клещей уже не такая высокая, одного-двух за час можно собрать, но эти клещи самые опасные, - подытожил Дмитрий Переплёткин.

















