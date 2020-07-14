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В Бурятии с человека снимают до 50 клещей

В Бурятии с человека снимают до 50 клещей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В этом году численность клещей в Бурятии возросла в 1,5 раза

В Бурятии пик активности клещей приходится на конец мая и начало июня. Однако по сей день они обитают в лесах и на полянах. По состоянию на 10 июля, в медицинские организации по поводу присасывания клещей обратилось 2812 человека, из них 893 ребёнка. Укусы зарегистрированы в 21 районе и в Улан-Удэ. Самую большую концентрацию выявили в окрестностях горы Спящий Лев – популярном месте у туристов и фотографов. 

Чтобы отследить активность клещей в течение сезона, места их наибольшего скопления, а также исследовать паразитов на энцефалит, специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Бурятии раз в 10 дней проводят отлов клещей.






- В нашем регионе, если мы за один час в лесу собираем порядка 15 клещей, это считается средней численностью, если она выше 15 особей за один час, то это высокая, - рассказал зоолог Дмитрий Переплёткин.

Отлов клещей проводится с помощью белой ткани, которая называется флаг. Флаг привязывается к палке, и путём протаскивания по траве паукообразные сами цепляются за ткань. 

  


Зоологи отмечают, что в 2020 году количество клещей возросло в 1,5 раза. Только в Кабанском районе специалисты за час собрали на ткань около 150 особей. 

- Вот непосредственно с себя я снял 46 или 48 клещей за один час только. В городе Улан-Удэ у нас клещей не так много, численность низкая, но тем не менее единичные клещи на территории Верхней Берёзовки встречаются, - добавил Дмитрий Переплёткин.

В этом году Центр гигиены и эпидемиологии Бурятии запланировал провести противоклещевые обработки на площади 2 тысяч га. Сейчас специалисты уже приближаются к этой цифре.

- Обработка проводится в общественных местах, местах отдыха, летних оздоровительных лагерях, парковых зонах. Обрабатываются те места, где скапливается наибольшее количество людей, - рассказала пресс-секретарь Центра гигиены и эпидемиологии Бурятии Анастасия Левина.

Хоть пик активности клещей уже пройден, специалисты рекомендуют заходить в лес в специальном, желательно светлом костюме: штанины должны быть заправлены в обувь, либо в носки, куртка заправлена, обязательно должна быть укрыта голова.

Самую большую опасность для человека представляют самки клещей. У них красное брюхо, а размером они больше самцов.

- Более активны и опасны самки. Самкам нужно напитаться кровью и оставить после себя потомство. А у самцов единственная функция, это оплодотворить самку и всё, - рассказывает зоолог Дмитрий Переплёткин.

На протяжении лета численность клещей уменьшается. Последних живых особей можно встретить в сентябре. 

- Сама активность клещей сохраняется до сентября. В сентябре там численность клещей уже не такая высокая, одного-двух за час можно собрать, но эти клещи самые опасные, - подытожил Дмитрий Переплёткин.    




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