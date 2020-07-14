В Улан-Удэ на Шишковке две ночи будет закрыто автомобильное движение

Движение ограничат ночью 15 и 16 июля



В Улан-Удэ из-за капитального ремонта трамвайных путей по улице Гагарина ограничат автомобильное движение.



Дорожники приступили ко второму этапу работ - от улицы Добролюбова до улицы Юного Коммунара ремонтируется 785 метров путей. Там установят новую рельсо-шпальную реш`тку на деревянной шпале, проведут алюминотермитную сварку стыков.



- Для производства работ по капитальному ремонту трамвайных путей на перекрёстке улиц Добролюбова-Гагарина будет закрыто автомобильное движение в ночное время: с 23 часов 15 июля до 6 часов утра 16 июля, с 23 часов 16 июля до 6 часов утра 17 июля, - сообщили в МУП «Управление трамвая».



Объезд в это время будет осуществляться по улицам Революции 1905 года и Пушкина.

