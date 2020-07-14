В центре Иркутска снесут 60 самовольных гаражей

Уже вывезли 16 гаражей



В Правобережном округе Иркутска до конца лета планируют выполнить демонтаж 60 самовольно установленных металлических гаражей. Работы выполняются в рамках муниципального контракта. В настоящий момент с территории округа уже вывезено 16 гаражных конструкций, при этом 5 из них владельцы демонтировали самостоятельно, сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.



– Факты незаконной установки гаражей фиксируют специалисты комитета в ходе рейдов по территории. Также учитываются обращения физических и юридических лиц. В большинстве случаев на освобожденной территории планируется благоустройство. В некоторых случаях гаражи установлены над подземными инженерными сетями, а это запрещено, – сообщила глава округа Татьяна Эдельман.



В соответствии с порядком переноса самовольно размещенного движимого имущества в городе Иркутске, в случае принудительного демонтажа владелец самовольно возведенного гаража обязан будет оплатить расходы, связанные с демонтажем, вывозом и хранением такого имущества.



