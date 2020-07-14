 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 Июля

13 Июля

Популярное

В центре Иркутска снесут 60 самовольных гаражей

В центре Иркутска снесут 60 самовольных гаражей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Уже вывезли 16 гаражей

В Правобережном округе Иркутска до конца лета планируют выполнить демонтаж 60 самовольно установленных металлических гаражей. Работы выполняются в рамках муниципального контракта. В настоящий момент с территории округа уже вывезено 16 гаражных конструкций, при этом 5 из них владельцы демонтировали самостоятельно, сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

– Факты незаконной установки гаражей фиксируют специалисты комитета в ходе рейдов по территории. Также учитываются обращения физических и юридических лиц. В большинстве случаев на освобожденной территории планируется благоустройство. В некоторых случаях гаражи установлены над подземными инженерными сетями, а это запрещено, – сообщила глава округа Татьяна Эдельман.

В соответствии с порядком переноса самовольно размещенного движимого имущества в городе Иркутске, в случае принудительного демонтажа владелец самовольно возведенного гаража обязан будет оплатить расходы, связанные с демонтажем, вывозом и хранением такого имущества.

гаражи самовольные постройки
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ яков-беглецов ищут с воздуха
В Улан-Удэ яков-беглецов ищут с воздуха
Общество, 14.07.2020
Скорее всего, пропавшие яки бродят на близлежащей к музею территории.
Синоптики прогнозируют ливни и грозы в Бурятии
Синоптики прогнозируют ливни и грозы в Бурятии
Общество, 14.07.2020
Жителям республики рекомендуют быть предельно осторожными
Из Иркутска пойдут поезда в Адлер и Анапу
Из Иркутска пойдут поезда в Адлер и Анапу
Общество, 14.07.2020
Поезда начнут ходить в конце июля и начале августа
Забайкальская семья назвала дочь в честь цветка – Каталея Орхидея
Забайкальская семья назвала дочь в честь цветка – Каталея Орхидея
Общество, 14.07.2020
Мать узнала про такой цветок ещё до беременности
В Бурятии выбрали лучшего пожарного
В Бурятии выбрали лучшего пожарного
Общество, 14.07.2020
Участники конкурса подтягивались на перекладине, бегали и оказывали первую помощь
Вузы Бурятии не попали в рейтинг лучших юридических университетов
Вузы Бурятии не попали в рейтинг лучших юридических университетов
Общество, 14.07.2020
Рейтинг составили на основе сравнения среднего уровня доходов выпускников вузов
Иркутские учёные займутся изучением трюфелей
Иркутские учёные займутся изучением трюфелей
Общество, 14.07.2020
Для проекта создадут специальную лабораторию
Бурятский тренер по боксу потренировался на Ставке Чингисхана
Бурятский тренер по боксу потренировался на Ставке Чингисхана
Общество, 14.07.2020
Бато-Мунко Ванкеев снялся в видео к международному Дню бокса
Лама из Бурятии поделился, что такое богатство
Лама из Бурятии поделился, что такое богатство
Общество, 14.07.2020
Преподаватель Буддийского университета рассказал, что в чём истинное счастье
О Байкале расскажут в новом проекте «Куда поехать?»
О Байкале расскажут в новом проекте «Куда поехать?»
Общество, 14.07.2020
Проект запускает Фонд Росконгресс совместно с Ростуризмом
«Злой Михаханов?»: Улан-удэнцы гадают, кто изображён на граффити
«Злой Михаханов?»: Улан-удэнцы гадают, кто изображён на граффити
Общество, 14.07.2020
Граффити с сумоистом появилось на улан-удэнской улице  
В Бурятии представили третью версию челленджа «БурМоДэнс»
В Бурятии представили третью версию челленджа «БурМоДэнс»
Общество, 14.07.2020
В этот раз балетмейстер танца «Байкал» станцевал с супругой под песню Мэдэгмы Доржиевой

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^