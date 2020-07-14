Перед этим Савватий совершил литургию
В храме села Петропавловка Джидинского района глава Бурятский митрополии митрополит Савватий совершил литургию.
- В престольный праздник Его Высокопреосвященству сослужили секретарь епархии иеромонах Иов (Маркелов), настоятель храма иерей Анатолий Дакич. Диаконский чин составили диакон Сергий Панфилов, диакон Евгений Поляков, - сообщили в Бурятской митрополии.
На богослужении присутствовали глава Джидинского района Валерий Цыренов, глава администрации сельского поселения «Петропавловское» Валерий Игумнов, представители казачества.
После окончания службы по улицам Петропавловки прошёл крестный ход.
Бурятский митрополит прошёл крестным ходом по Петропавловке
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