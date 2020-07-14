Из Иркутска пойдут поезда в Адлер и Анапу

Поезда начнут ходить в конце июля и начале августа



Возобновляется курсирование поездов Иркутск — Адлер и Иркутск — Анапа.



С 31 июля по 25 сентября возобновляется курсирование поезда № 241/242 сообщением Иркутск — Адлер. Из Иркутска пассажирский состав будет отправляться каждую пятницу, прибывая в Адлер по средам. В обратном направлении – с 5 августа по 30 сентября, отправляясь из Адлера по средам.



Еженедельно с 4 августа по 29 сентября 2020 года будет курсировать поезд № 205/206 Иркутск-Анапа. Отправляться из Иркутска состав будет по вторникам, а по воскресеньям достигать конечной точки маршрута. Из Анапы в Иркутск поезд будет отправляться каждое воскресенье в период с 9 августа по 4 октября.





По информации ВСЖД



