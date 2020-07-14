 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 Июля

13 Июля

Популярное

Из Иркутска пойдут поезда в Адлер и Анапу

Из Иркутска пойдут поезда в Адлер и Анапу
Общество, 
Поезда начнут ходить в конце июля и начале августа

Возобновляется курсирование поездов Иркутск — Адлер и Иркутск — Анапа.

С 31 июля по 25 сентября возобновляется курсирование поезда № 241/242 сообщением Иркутск — Адлер. Из Иркутска пассажирский состав будет отправляться каждую пятницу, прибывая в Адлер по средам. В обратном направлении – с 5 августа по 30 сентября, отправляясь из Адлера по средам.

Еженедельно с 4 августа по 29 сентября 2020 года будет курсировать поезд № 205/206 Иркутск-Анапа. Отправляться из Иркутска состав будет по вторникам, а по воскресеньям достигать конечной точки маршрута. Из Анапы в Иркутск поезд будет отправляться каждое воскресенье в период с 9 августа по 4 октября.


По информации ВСЖД

поезд
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Из Иркутска пойдут поезда в Адлер и Анапу
Из Иркутска пойдут поезда в Адлер и Анапу
Общество, 14.07.2020
Поезда начнут ходить в конце июля и начале августа
Забайкальская семья назвала дочь в честь цветка – Каталея Орхидея
Забайкальская семья назвала дочь в честь цветка – Каталея Орхидея
Общество, 14.07.2020
Мать узнала про такой цветок ещё до беременности
В Бурятии выбрали лучшего пожарного
В Бурятии выбрали лучшего пожарного
Общество, 14.07.2020
Участники конкурса подтягивались на перекладине, бегали и оказывали первую помощь
Вузы Бурятии не попали в рейтинг лучших юридических университетов
Вузы Бурятии не попали в рейтинг лучших юридических университетов
Общество, 14.07.2020
Рейтинг составили на основе сравнения среднего уровня доходов выпускников вузов
Иркутские учёные займутся изучением трюфелей
Иркутские учёные займутся изучением трюфелей
Общество, 14.07.2020
Для проекта создадут специальную лабораторию
Бурятский тренер по боксу потренировался на Ставке Чингисхана
Бурятский тренер по боксу потренировался на Ставке Чингисхана
Общество, 14.07.2020
Бато-Мунко Ванкеев снялся в видео к международному Дню бокса
Лама из Бурятии поделился, что такое богатство
Лама из Бурятии поделился, что такое богатство
Общество, 14.07.2020
Преподаватель Буддийского университета рассказал, что в чём истинное счастье
О Байкале расскажут в новом проекте «Куда поехать?»
О Байкале расскажут в новом проекте «Куда поехать?»
Общество, 14.07.2020
Проект запускает Фонд Росконгресс совместно с Ростуризмом
«Злой Михаханов?»: Улан-удэнцы гадают, кто изображён на граффити
«Злой Михаханов?»: Улан-удэнцы гадают, кто изображён на граффити
Общество, 14.07.2020
Граффити с сумоистом появилось на улан-удэнской улице  
В Бурятии представили третью версию челленджа «БурМоДэнс»
В Бурятии представили третью версию челленджа «БурМоДэнс»
Общество, 14.07.2020
В этот раз балетмейстер танца «Байкал» станцевал с супругой под песню Мэдэгмы Доржиевой
В Бурятии у жителя Монголии изъяли столетнюю швейную машинку
В Бурятии у жителя Монголии изъяли столетнюю швейную машинку
Общество, 14.07.2020
Швейная машина «SINGER» признана культурной ценностью
В Улан-Удэ днём до +33 градусов
В Улан-Удэ днём до +33 градусов
Общество, 14.07.2020
В столице Бурятии местами возможна гроза с кратковременным дождём
В Иркутской области назвали победителей конкурса «По тропе Гэсэра»
В Иркутской области назвали победителей конкурса «По тропе Гэсэра»
Общество, 13.07.2020
В мероприятии приняли участие улигершины и художники

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^