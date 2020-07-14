16 организаций республики готовы предоставить скидки на товары и услуги людям, регулярно сдающим кровь
В Бурятии республиканская станция переливания крови запустила региональную программу лояльности доноров. Целью программы стало повышение мотивации доноров к регулярной сдаче крови и привлечение новых добровольцев, сообщает пресс-служба минздрава РБ.
В рамках этой программы приглашаются организации, индивидуальные предприниматели, которые могут предоставить привилегии донорам в формате скидок, специальных предложений, акций и подарков. В настоящий момент уже 16 организаций готовы предоставить скидки на свои товары и услуги людям, регулярно сдающим кровь.
Получить карту лояльности могут доноры, которые сдают кровь не менее три раза в год. Карты действительны один год с момента получения. На сегодня выдано 534 карты. Благотворители оказывают поддержку активистам донорского движения и другими способами.
- Бурятская республиканская станция переливания крови призывает бизнес-структуры региона стать партнёром программы лояльности путём предоставления привилегий нашим донорам. Они спасают наших детей, друзей, соседей. И делают это добровольно и безвозмездно, – отметила заместитель главного врача республиканской станции переливания крови Марина Бутуханова.
В Бурятии запущена программа лояльности доноров
Общество, Фото:
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