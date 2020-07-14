Забайкальская семья назвала дочь в честь цветка – Каталея Орхидея

Мать узнала про такой цветок ещё до беременности



В Чернышевском районе Забайкальского края зарегистрировали новорождённую по имени Каталея Орхидея. В департаменте ЗАГСа Забайкальского края рассказали, что такое уникальное имя девочке дали родители Роман и Наталья.



- Каталея Орхидея – название редкого цветка, которое я услышала ещё задолго до беременности, - рассказывает мама малышки Наталья. – Тогда оно мне очень понравилось, и когда решали, как назовём дочку, я озвучила это имя мужу. Он меня с радостью поддержал.



Родители новорождённой – забайкальцы, мама из Чернышевска, а папа из Могзона. Сейчас семья проживает в Курильском районе Сахалинской области, где мужчина проходит военную службу. Роман и Наталья заключили брак в декабре 2019 года.



- Специалистам отдела ЗАГС Чернышевского района доводилось регистрировать малышей с редкими именами, – комментирует заведующая отделом ЗАГС Чернышевского района Светлана Белина. - Но это были такие имена, как Анфиса, Агата, Гордей. Столь необычное имя в истории отдела встречается впервые. Имя – это первый и самый важный подарок родителей своему новорожденному чаду. Многие верят, что имя определяет судьбу ребенка. Двойные имена и пишутся через дефис, а бывает, что содержат в себе два, а то и три разных имени и все пишутся отдельно. Роман и Наталья выбрали второй вариант и, если верить в связь имени и судьбы, жизнь Каталеи Орхидеи будет яркой, красивой и необычной.



По статистике департамента ЗАГС, за последние 10 лет в Забайкальском крае редкими и необычными именами среди девочек были Авелина, Айрина, Алиссия, Беатрис, Ева-Александра, Евангелина, Златаслава, Иоанна, Лелия, Леония, Мишель, Мия, Николь, Паулина, Рассулина, Софи, Теона, Эмилия, Эрика, Юлианна. Среди мальчиков - Гор, Доминик, Захарий, Радислав, Симон, Стефан, Фаддей, Эрик.

