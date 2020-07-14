Пока посещение разрешено местным жителям
В Бурятии с 14 июля разрешается посещение озера Бормашовое жителям Баргузинского района сроком не более одного дня. Послабление режима связано с понижением класса пожарной опасности, сообщает пресс-служба «Заповедного Подлеморья».
Пребывание в месте массового отдыха «озеро Бормашовое» допускается только на основании разовых разрешений, которые выдаются на контрольно-пропускном пункте Забайкальского национального парка. На всей территории парка продолжает действовать режим ЧС: запрещено разведение костров и иных источников открытого огня, за исключением использования газовых горелок.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии за прошедшие сутки проводились работы по тушению пяти лесных пожаров в Муйском, Северо-Байкальском районах, Забайкальском нацпарке и Тункинском нацпарке. Все возгорания возникли из-за гроз.
В Баргузинском районе Бурятии разрешили посещать озеро Бормашовое
Общество, Фото:
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