В Баргузинском районе Бурятии разрешили посещать озеро Бормашовое

Пока посещение разрешено местным жителям



В Бурятии с 14 июля разрешается посещение озера Бормашовое жителям Баргузинского района сроком не более одного дня. Послабление режима связано с понижением класса пожарной опасности, сообщает пресс-служба «Заповедного Подлеморья».



Пребывание в месте массового отдыха «озеро Бормашовое» допускается только на основании разовых разрешений, которые выдаются на контрольно-пропускном пункте Забайкальского национального парка. На всей территории парка продолжает действовать режим ЧС: запрещено разведение костров и иных источников открытого огня, за исключением использования газовых горелок.



Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии за прошедшие сутки проводились работы по тушению пяти лесных пожаров в Муйском, Северо-Байкальском районах, Забайкальском нацпарке и Тункинском нацпарке. Все возгорания возникли из-за гроз.

