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В Бурятии выбрали лучшего пожарного

В Бурятии выбрали лучшего пожарного
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Участники конкурса подтягивались на перекладине, бегали и оказывали первую помощь

В Бурятии состоялся ежегодный смотр-конкурс «Лучший по профессии», где выявляли лучших специалистов среди пожарных, начальников караулов и их помощников МЧС.

Членам жюри предстояло оценить теоретические знания участников по тактической и технической подготовке, газодымозащитной службе, охране труда и оказанию первой помощи. Важным этапом стала и оценка физической подготовки пожарных при подтягивании на перекладине, челночном беге и километровом кроссе, а также практические навыки по пожарно-строевой подготовке.



По итогам смотра-конкурса «Лучшим начальником караула» стал лейтенант внутренней службы Евгений Воротников, начальник караула пожарно-спасательной части №3.

Звания «Лучший помощник начальника караула (командир отделения)» удостоен старший сержант внутренней службы Федор Чирков, помощник начальника караула пожарно-спасательной части №56.

- Постоянные тренировки, совершенствование профессиональных навыков, участие в подобных конкурсах, помогают достичь такой результат, - поделился помощник начальника караула ПСЧ-56 Федор Чирков.

Лучшим пожарным (старшим пожарным) стал младший сержант внутренней службы Кирилл Аносов, старший пожарный пожарно-спасательной части №73.

Звание «Лучший работник пожарной охраны» уже не в первый год завоевывает пожарный ПСЧ-1 Павел Иванов.

Теоретические знания и физическую подготовку продемонстрировали и диспетчеры. Лучший результат по итогам двух этапов показала сержант внутренней службы Елена Загребельная, радиотелефонист пожарно-спасательной службы №5.

- Работа очень ответственная, требующая собранности, быстроты мышления, хорошей памяти и высокой стрессоустойчивости. Диспетчер должен уметь оперативно анализировать ситуацию, принимать правильное решение. Для меня дело принципа - качественно выполнять свои профессиональные обязанности. Мне нравится помогать людям, приносить пользу обществу, - поделилась Елена Загребельная.

- В свою очередь, десять подразделений пожарно-спасательного отряда Главного управления состязались за звание «Лучшая пожарно-спасательная часть Федеральной противопожарной службы ГПС». Первое место в этой номинации заняла пожарно-спасательная часть №2, подразделение награждено переходящим кубком и дипломом. На втором месте – пожарно-спасательная часть№ 72, тройку лидеров замкнула пожарно-спасательная часть № 5, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

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