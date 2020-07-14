Жители Бурятии, не подтвердившие право на кредитные каникулы, могут сохранить отсрочку

Банкам разрешено подключать собственные программы реструктуризации с той даты, с которой вёлся отсчёт каникул по закону



При отсутствии документов, подтверждающих снижение дохода на 30%, заёмщикам можно сохранить заявленную отсрочку. Для этого нужно выяснить, есть ли у кредитора собственные программы помощи и обратиться с заявлением. Соответствующие рекомендации финансовым организациям дал Банк России, чтобы предотвратить чрезмерный рост просроченных долгов.



Напомним, на кредитные каникулы по закону вправе уйти граждане, чей доход снизился более чем на 30% от среднемесячного дохода в 2019 году. Падение заработка необходимо документально обосновать – не позднее 90 дней с момента обращения за льготным периодом. Иначе отсрочка признаётся незаконной, а кредит считается просроченным на три месяца со штрафами, пенями и записью в кредитную историю.



- Если получить необходимые документы не удаётся, самое лучшее, что можно сделать – связаться со своим кредитором. Банк России в таких случаях разрешил финансовым организациям подключать их собственные программы реструктуризации с той даты, с которой вёлся отсчёт каникул по закону. Поэтому, скорее всего, приемлемое решение будет найдено», – прокомментировал заместитель управляющего региональным подразделением Банка России Виталий Пономарёв.



Заёмщик может в любой момент отказаться от кредитных каникул. Если это произошло до получения подтверждения кредитора или до наступления первого дня каникул, достаточно просто отозвать обращение по телефону и не направлять документы, подтверждающие снижение дохода. При этом у заёмщика остается право вновь обратиться за льготным периодом, если такая необходимость возникнет позже.



Прекратить каникулы можно и непосредственно во время действия льготного периода. Тогда подтверждающие документы, всё же, понадобятся. Единственное исключение – если заёмщик отозвал свое заявление до даты очередного платежа по кредиту и договорился с кредитором о возвращении к прежнему графику.



В случаях, когда каникулы уже одобрены или длились хотя бы один день, повторно обратиться за льготным периодом нельзя. Об этом сообщает пресс-служба минэкономики Бурятии.

