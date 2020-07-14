В республику прибыли знаки отличия комплекса ГТО
В Бурятию прибыли знаки отличия комплекса ГТО, и в ближайшее время более 14000 знаков будут вручены своим владельцам. В республике уже активно выдают знаки отличия и удостоверения за четвёртый квартал прошлого года и первый квартал текущего года.
Жители Улан-Удэ могут получить свои награды в центре физкультурно-массовой работы по адресу улица Жуковского, 23; жители районов – в муниципальных центрах тестирования. С приказами о награждении знаками отличия можно ознакомиться на сайте регионального оператора ГТО.
Выдача будет происходить при обязательном соблюдении санитарно-эпидемиологических норм. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.
Более 14000 жителей Бурятии получат значки ГТО
Общество, Фото:
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