Иркутские учёные займутся изучением трюфелей

Для проекта создадут специальную лабораторию



Учёные Иркутского государственного университета (ИГУ) выиграли грант Российского научного фонда на проведение работ по исследованию научных аспектов культивирования гастрономических деликатесов — настоящих трюфелей. Проект будет реализован на базе Ботанического сада биолого-почвенного факультета с 1 августа. Проект рассчитан на два года, сообщает пресс-службе ИГУ.



Руководитель проекта, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник ИГУ Денис Аксенов-Грибанов отмечает:



— Трюфелеводство является одной из наименее изученных отраслей современного грибоводства. Зачастую наши представления о трюфеле ограничиваются тем, что это очень дорогой гриб, который подают в элитных ресторанах. Для нас же — это не просто кулинарный деликатес. Трюфель — это, прежде всего, живой организм, который можно вырастить в лабораторных условиях для того, чтобы понять — а какие новые природные вещества синтезирует данный гриб и возможно ли на основе данных молекул разработать новые лекарственные препараты.



Биология трюфеля является одним из сложнейших вопросов современной биологии.



— Данный проект является исключительно научным, поскольку мы работаем с новым объектом. В настоящее время уже есть понимание развития инновационной среды данной экономической отрасли. Потому, в настоящее время мы формируем линейку микробиологических и биотехнологических продуктов на основе истинных трюфелей — грибов рода Tuber sp.. Также ожидаем и обратную связь и решение от фондов относительно прикладной стороны данного проекта для отладки экспериментального производства, — отмечает Денис Аксенов-Грибанов.



Для реализации проекта в ИГУ запланировано создание новой лаборатории. К исследованию будут привлечены студенты и молодые учёные университета.



В ходе проекта запланированы командировки руководителя и исполнителей в места сбора трюфелей.



