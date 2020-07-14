Для проекта создадут специальную лабораторию
Учёные Иркутского государственного университета (ИГУ) выиграли грант Российского научного фонда на проведение работ по исследованию научных аспектов культивирования гастрономических деликатесов — настоящих трюфелей. Проект будет реализован на базе Ботанического сада биолого-почвенного факультета с 1 августа. Проект рассчитан на два года, сообщает пресс-службе ИГУ.
Руководитель проекта, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник ИГУ Денис Аксенов-Грибанов отмечает:
— Трюфелеводство является одной из наименее изученных отраслей современного грибоводства. Зачастую наши представления о трюфеле ограничиваются тем, что это очень дорогой гриб, который подают в элитных ресторанах. Для нас же — это не просто кулинарный деликатес. Трюфель — это, прежде всего, живой организм, который можно вырастить в лабораторных условиях для того, чтобы понять — а какие новые природные вещества синтезирует данный гриб и возможно ли на основе данных молекул разработать новые лекарственные препараты.
Биология трюфеля является одним из сложнейших вопросов современной биологии.
— Данный проект является исключительно научным, поскольку мы работаем с новым объектом. В настоящее время уже есть понимание развития инновационной среды данной экономической отрасли. Потому, в настоящее время мы формируем линейку микробиологических и биотехнологических продуктов на основе истинных трюфелей — грибов рода Tuber sp.. Также ожидаем и обратную связь и решение от фондов относительно прикладной стороны данного проекта для отладки экспериментального производства, — отмечает Денис Аксенов-Грибанов.
Для реализации проекта в ИГУ запланировано создание новой лаборатории. К исследованию будут привлечены студенты и молодые учёные университета.
В ходе проекта запланированы командировки руководителя и исполнителей в места сбора трюфелей.
Иркутские учёные займутся изучением трюфелей
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бато-Мунко Ванкеев снялся в видео к международному дню боксу
Преподаватель Буддийского университета рассказал, что в чём истинное счастье
Проект запускает Фонд Росконгресс совместно с Ростуризмом
Граффити с сумоистом появилось на улан-удэнской улице
В этот раз балетмейстер танца «Байкал» станцевал с супругой под песню Мэдэгмы Доржиевой
Полоса будет закрыта до конца года
Швейная машина «SINGER» признана культурной ценностью
В столице Бурятии местами возможна гроза с кратковременным дождём
Будут разыгрываться денежные призы
В мероприятии приняли участие улигершины и художники
Он распахнёт свои двери для учащихся в сентябре
Его провели в день Владимирской иконы Божией Матери
По традиции он открывается в международный день музыки
Он восстановил 429 имён военнослужащих, умерших от ран в госпиталях республики во время Великой Отечественной войны
Первые три автоматизированных пункта будут созданы в этом году