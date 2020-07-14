 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 Июля

13 Июля

Популярное

Иркутские учёные займутся изучением трюфелей

Иркутские учёные займутся изучением трюфелей
Общество,  Фото:pixabay.com
Для проекта создадут специальную лабораторию

Учёные Иркутского государственного университета (ИГУ) выиграли грант Российского научного фонда на проведение работ по исследованию научных аспектов культивирования гастрономических деликатесов — настоящих трюфелей. Проект будет реализован на базе Ботанического сада биолого-почвенного факультета с 1 августа. Проект рассчитан на два года, сообщает пресс-службе ИГУ.

Руководитель проекта, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник ИГУ Денис Аксенов-Грибанов отмечает:

— Трюфелеводство является одной из наименее изученных отраслей современного грибоводства. Зачастую наши представления о трюфеле ограничиваются тем, что это очень дорогой гриб, который подают в элитных ресторанах. Для нас же — это не просто кулинарный деликатес. Трюфель — это, прежде всего, живой организм, который можно вырастить в лабораторных условиях для того, чтобы понять — а какие новые природные вещества синтезирует данный гриб и возможно ли на основе данных молекул разработать новые лекарственные препараты.

Биология трюфеля является одним из сложнейших вопросов современной биологии.

— Данный проект является исключительно научным, поскольку мы работаем с новым объектом. В настоящее время уже есть понимание развития инновационной среды данной экономической отрасли. Потому, в настоящее время мы формируем линейку микробиологических и биотехнологических продуктов на основе истинных трюфелей — грибов рода Tuber sp.. Также ожидаем и обратную связь и решение от фондов относительно прикладной стороны данного проекта для отладки экспериментального производства, — отмечает Денис Аксенов-Грибанов.

Для реализации проекта в ИГУ запланировано создание новой лаборатории. К исследованию будут привлечены студенты и молодые учёные университета.

В ходе проекта запланированы командировки руководителя и исполнителей в места сбора трюфелей.

ученые грибы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бурятский тренер по боксу потренировался на Ставке Чингисхана
Бурятский тренер по боксу потренировался на Ставке Чингисхана
Общество, 14.07.2020
Бато-Мунко Ванкеев снялся в видео к международному дню боксу
Лама из Бурятии поделился, что такое богатство
Лама из Бурятии поделился, что такое богатство
Общество, 14.07.2020
Преподаватель Буддийского университета рассказал, что в чём истинное счастье
О Байкале расскажут в новом проекте «Куда поехать?»
О Байкале расскажут в новом проекте «Куда поехать?»
Общество, 14.07.2020
Проект запускает Фонд Росконгресс совместно с Ростуризмом
«Злой Михаханов?»: Улан-удэнцы гадают, кто изображён на граффити
«Злой Михаханов?»: Улан-удэнцы гадают, кто изображён на граффити
Общество, 14.07.2020
Граффити с сумоистом появилось на улан-удэнской улице  
В Бурятии представили третью версию челленджа «БурМоДэнс»
В Бурятии представили третью версию челленджа «БурМоДэнс»
Общество, 14.07.2020
В этот раз балетмейстер танца «Байкал» станцевал с супругой под песню Мэдэгмы Доржиевой
В Бурятии у жителя Монголии изъяли столетнюю швейную машинку
В Бурятии у жителя Монголии изъяли столетнюю швейную машинку
Общество, 14.07.2020
Швейная машина «SINGER» признана культурной ценностью
В Улан-Удэ днём до +33 градусов
В Улан-Удэ днём до +33 градусов
Общество, 14.07.2020
В столице Бурятии местами возможна гроза с кратковременным дождём
В Иркутской области назвали победителей конкурса «По тропе Гэсэра»
В Иркутской области назвали победителей конкурса «По тропе Гэсэра»
Общество, 13.07.2020
В мероприятии приняли участие улигершины и художники
В Иркутской области откроется первый центр цифрового образования
В Иркутской области откроется первый центр цифрового образования
Общество, 13.07.2020
Он распахнёт свои двери для учащихся в сентябре
В Бичурском районе Бурятии состоялся престольный праздник
В Бичурском районе Бурятии состоялся престольный праздник
Общество, 13.07.2020
Его провели в день Владимирской иконы Божией Матери
Осенью в Чите пройдёт музыкальный фестиваль «Жизнь в гармонии»
Осенью в Чите пройдёт музыкальный фестиваль «Жизнь в гармонии»
Общество, 13.07.2020
По традиции он открывается в международный день музыки
В Бурятии выпускника наградили за поисковую работу
В Бурятии выпускника наградили за поисковую работу
Общество, 13.07.2020
Он восстановил 429 имён военнослужащих, умерших от ран в госпиталях республики во время Великой Отечественной войны
В Иркутской области установят 6 пунктов весогабаритного контроля
В Иркутской области установят 6 пунктов весогабаритного контроля
Общество, 13.07.2020
Первые три автоматизированных пункта будут созданы в этом году

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^