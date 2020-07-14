В конкурсе приняли участие более 50 семей
В Иволгинске прошёл районный фестиваль-конкурс фотографий «Моя семья – мое богатство!». Мероприятие было приурочено ко дню семьи, любви и верности.
Конкурс проводился по нескольким номинациям: «Любовь длиною в жизнь», «7-я» и «Молодая пара». В номинацию «Любовь длиною в жизнь» участники присылали фотографии пожилых супругов, проживших вместе много лет. В номинации «7-я» принимались фотографии всей семьи в сборе, приветствовалось как можно больше родственников. А в последней номинации «Молодая пара» организаторами принимались фото мужа и жены.
На фестиваль в разных номинациях было представлено более 50 ярких, необычных и уже имеющих свою неповторимую историю семей. 8 июля, в день праздника, члены жюри оценили работы всех участников.
В номинации «Любовь длиною в жизнь» 1 место заняла семья Павловых из села Калёново, 2 место у семьи Доржиевых из села Хурамша, 3 место – семья Лебедевых из села Калёново.
В номинации «Молодая семья» 1 место досталось семье Жаркой из села Ганзурино, 2 место – семья Жамбаловых из села Иволгинск, 3 место – семья Ячменевых из посёлка Оронгой.
В Номинация «7-я» весь пьедестал почёта заняли семьи из Иволгинска. 1 место – семья Громовых. 2 место – семья Романовых. 3 место – семья Жарковых.
Специальный приз вручён семье Адовых из села Хойто-Бэе. Всем участникам фестиваля-конкурса отправлены электронные дипломы. Обладатели призовых мест получили сертификаты на ювелирные украшения. Об этом сообщает пресс-служба РЦНТ.
В Иволгинском районе Бурятии провели фестиваль семейных фотографий
Общество, Фото:
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