Преподаватель Буддийского университета рассказал, что в чём истинное счастье
На странице Буддийской Традиционной Сангхи России появился любопытный пост. Учитель Пандэ Багша, преподаватель Буддийского университета Даши Чойнхорлин рассказал, что такое богатство.
«Богатство - это заслуга, предыдущих жизней, а не признак подлинного счастья. Даже будучи богатым, не забывайте, что это временно. Истинное счастье - это духовное богатство», - говорится в цитате.
Как сообщал «Байкал-Daily», из Буддийского университета «Даши Чойнхорлин», который находится в Иволгинском дацане и готовит лам, в этом году выпустились восемь человек. Они прошли восьмилетнее обучение.
Лама из Бурятии поделился, что такое богатство
Общество, Фото:
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