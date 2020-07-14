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Лама из Бурятии поделился, что такое богатство

Лама из Бурятии поделился, что такое богатство
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Преподаватель Буддийского университета рассказал, что в чём истинное счастье

На странице Буддийской Традиционной Сангхи России появился любопытный пост. Учитель Пандэ Багша, преподаватель Буддийского университета Даши Чойнхорлин рассказал, что такое богатство.

«Богатство - это заслуга, предыдущих жизней, а не признак подлинного счастья. Даже будучи богатым, не забывайте, что это временно. Истинное счастье - это духовное богатство», - говорится в цитате.

Как сообщал «Байкал-Daily», из Буддийского университета «Даши Чойнхорлин», который находится в Иволгинском дацане и готовит лам, в этом году выпустились восемь человек. Они прошли восьмилетнее обучение. 
буддизм
 
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