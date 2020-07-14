О Байкале расскажут в новом проекте «Куда поехать?»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Проект запускает Фонд Росконгресс совместно с Ростуризмом



Фонд Росконгресс в партнёрстве с Ростуризмом и АНО «Национальные приоритеты» организовал серию специальных материалов о туристических возможностях российских регионов. Тематические обзоры, презентации и интервью с участием официальных представителей республик, краев, областей и городов, местных блогеров и лидеров мнений познакомят россиян с преимуществами отдыха внутри страны.



До конца лета 2020 года на электронных ресурсах Фонда Росконгресс выйдёт более семи информационных циклов для туристов. Зрители увидят блоги, полезные статьи и рекомендации об отдыхе в разных уголках страны: на озере Байкал, в Республике Хакасия, Алтае, Краснодарском крае, в Калининграде, Сочи, Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке.



- К сожалению, мы мало знаем о нашей стране, об уникальных уголках, природе, культуре, традициях и даже гастрономии, которая такая разная в каждом регионе. В России весь мир возможностей для самого разного отдыха — можно открыть для себя новые моря, кроме курортов на Черноморском побережье — например, Балтику, космические пейзажи на Алтае, совершить настоящее путешествие во времени, посетив старообрядческую деревню в Бурятии, увидеть абсолютно уникальные памятники культуры Русского Севера, в Карелии или Архангельской области, зарядиться удивительной энергией Байкала, любоваться цветением лотосовых полей в дельте Волги в Астраханской области. Ряд этих перечислений можно продолжать и продолжать, но я надеюсь, наш новый проект с Росконгрессом вдохновит туристов на путешествия по России, напомнив, что прекрасное — намного ближе, чем кажется, — прокомментировала запуск нового проекта глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.



- Россия имеет огромный потенциал, и сегодня, в условиях пандемии, отдых внутри страны становится исключительно популярным. Российские регионы выходят из карантинных ограничений, открывают туристический сезон, поэтому наш проект «Куда поехать?» представляется востребованным информационным, просветительским продуктом. Мы расскажем россиянам о туристических брендах регионов и о благоприятных, безопасных и доступных каждой семье вариантах отдыха, — отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.



- Период, когда люди находились в самоизоляции, сформировал отложенный спрос на путешествия и впечатления. Мы видим, какой сейчас всплеск интереса к поездкам по России, — для внутреннего туризма открылись совершенно новые перспективы. Как в любой отрасли, здесь важно предложить людям качественный конкурентоспособный продукт и обеспечить его эффективное продвижение. Проект «Куда поехать?», по большому счёту, показывает россиянам возможности открыть для себя собственную страну, — подчеркнула генеральный директора АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.



В рамках проекта «Куда поехать?» Фонд Росконгресс представит информацию о программе субсидированных путешествий, продемонстрирует интересные направления внутреннего туризма. Каждая неделя, начиная с июля, будет посвящена одному из российских регионов или городов.



