В Бурятии на трассе «Байкал» закрыли одну из трёх полос движения



Полоса будет закрыта до конца года



В Бурятии на участке федеральной трассы Р-258 «Байкал» закрыта для движения одна из трех полос. Полоса бзакрыта на участке км 489+023 автодороги Р-258 «Байкал».



Причина закрытия – неудовлетворительное технико-эксплуатационное состояние проезжей части.



Ограничение будет действовать до 31 декабря 2020 года, сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Байкал».





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