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В Бурятии на трассе «Байкал» закрыли одну из трёх полос движения

В Бурятии на трассе «Байкал» закрыли одну из трёх полос движения
Общество,  Фото:pixabay.com
В Бурятии на трассе «Байкал» закрыли одну из трёх полос движения

Полоса будет закрыта до конца года

В Бурятии на участке федеральной трассы Р-258 «Байкал» закрыта для движения одна из трех полос. Полоса бзакрыта на участке км 489+023 автодороги Р-258 «Байкал».

Причина закрытия – неудовлетворительное технико-эксплуатационное состояние проезжей части.

Ограничение будет действовать до 31 декабря 2020 года, сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Байкал».

федеральная трасса
 
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