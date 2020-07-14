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В Улан-Удэ днём до +33 градусов

В Улан-Удэ днём до +33 градусов
Общество,  Фото:pixabay.com
В столице Бурятии местами возможна гроза с кратковременным дождём

По данным Бурятского Гидрометцентра, 14 июля по республике местами кратковременные дожди, грозы, по юго-западу, югу и северной половине республики местами ливни. Ветер восточный 5-10, при грозах до 14 м/с. Температура ночью +13, +18, местами +6, +11, днём +28, +33, местами +19, +24.

В Улан-Удэ ночью без осадков, днём жаркая погода, местами возможна гроза с кратковременным дождём. Ветер восточный ночью слабый, днём 7-12 м/с. Температура ночью +15, +17, днем +31, +33.

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