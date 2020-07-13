В Улан-Удэ стал известен режим работы автобусов и трамваев 14 июля

Общество, Фото: из архива

Работа маршрутов № 51, 92 приостановлена



Комитет по транспорту администрации Улан-Удэ сообщает график движения общественного транспорта на завтра, 14 июля.

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МУП «Управление трамвая»: на линию выйдут 40 вагонов. Интервал движения по трамвайным маршрутам № 1, 2, 4 в часы «пик» - 6-12 мин. По маршруту № 5 - по графику рабочего дня (12 рейсов). Телефон диспетчера МУП «Управление трамвая» - 43-41-23.

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МУП «Городские маршруты»: движение 32 автобусов по маршрутам, включая «дачные» направления, № 5, 27, 134, 135, 16, 16К, 31, 31А, 2А, 11, 12, 22, 32, 37, 39, 122, 122к, 131- по графику рабочего дня. Телефон диспетчера МУП «Городские маршруты» - 44-72-10.

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Частные перевозчики:

- по маршрутам № 2, 3, 4, 15, 19, 23, 40, 55, 56, 95, 97, 97К, 21, 25, 29, 30, 33, 37, 46, 57, 59, 70, 71, 77, 82, 100, 17, 44 интервал движения - 5-15 мин. Отправление последнего автобуса с конечной остановки по маршрутам № 3, 40, 55, 56, 97 в 22:00 (далее – исходя из уровня пассажиропотока), по маршрутам № 2, 4, 15, 21, 33, 37, 59, 70, 71, 95, 100 в 21:00 (далее – исходя из уровня пассажиропотока), по маршрутам № 17, 19, 23, 25, 29, 30, 44, 46, 57, 82 в 19:00-20:00;



- по маршруту № 36 «Поликлиника № 3 - 44 квартал - мкрн Сосновый - Поликлиника № 3» движение автобуса осуществляется с 7:00 до 18:30 с отправлением в начале каждого часа от Поликлиники № 3 и в половину каждого часа с остановки «Стоматологическая поликлиника № 2».



- по маршруту № 54 отправление из микрорайона Восточный в 6:50, 9:00, 17:30;



- по маршруту № 80 отправление из 119 микрорайона и микрорайона Стеклозавод с 7:00 до 20.00, ежечасно;

- автобусы маршрута № 28 осуществляют укороченные рейсы «Первое поле- площадь Советов-Первое поле» с 6:30 до 20:00 с интервалом 30-60 мин. График движения будет корректироваться, исходя из уровня пассажиропотока.

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В целях обеспечения транспортного обслуживания жителей микрорайона Медведчиково осуществляют движение два автобуса по маршруту № 40 (с табличкой «Медведчиково») с отправлением из микрорайона Зеленхоз и микрорайона Медведчиково с 7:00 до 19:00, ежечасно.

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Работа маршрутов № 51, 92 приостановлена.

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Время движения автобусов можно определить посредством мобильного приложения «Умный транспорт», «2-ГИС», интернет-портала bus03.ru.

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По вопросам работы городского общественного транспорта можно обращаться на телефон «горячей линии»: 45-45-53.

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В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции сотрудники специализированной организации проводят дезинфекцию пассажирского транспорта. Пассажирам городского общественного транспорта рекомендуется использовать защитные маски, перчатки, иные средства индивидуальной защиты и гигиены, сообщили в пресс-службе мэрии.

