В Монголию из Иркутской области экспортировано 14 тонн мороженого

Также в соседнюю страну отправлено 600 тысяч куриных яиц



С 6 по 12 июля госинспекторами Россельхознадзора в пункте ветконтроля Усолья-Сибирского проконтролирован экспорт в Монголию двух партий куриного пищевого яйца в количестве 604 800 штук и партии мороженого в ассортименте весом 14 тонн.



Все экспортные партии соответствовали необходимым ветеринарно-санитарным требованиям Монголии. На них оформлены ветеринарные сертификаты.



- При внутрироссийских перевозках досмотрено 15 транспортных средств, 19 партий подконтрольного Россельхознадзору груза общим весом 1003 тонны. Нарушений правил перевозок железнодорожным транспортом не выявлено, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



