Также в соседнюю страну отправлено 600 тысяч куриных яиц
С 6 по 12 июля госинспекторами Россельхознадзора в пункте ветконтроля Усолья-Сибирского проконтролирован экспорт в Монголию двух партий куриного пищевого яйца в количестве 604 800 штук и партии мороженого в ассортименте весом 14 тонн.
Все экспортные партии соответствовали необходимым ветеринарно-санитарным требованиям Монголии. На них оформлены ветеринарные сертификаты.
- При внутрироссийских перевозках досмотрено 15 транспортных средств, 19 партий подконтрольного Россельхознадзору груза общим весом 1003 тонны. Нарушений правил перевозок железнодорожным транспортом не выявлено, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В Монголию из Иркутской области экспортировано 14 тонн мороженого
Общество, Фото:
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