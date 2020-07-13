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Две улан-удэнки участвовали в забеге #НеПациент

Две улан-удэнки участвовали в забеге #НеПациент
Общество,  Фото:ОНФ
Девушки получили подарки за участие в акции

В Бурятии вручили подарок участникам индивидуального забега #НеПациент, который состоялся в День медицинского работника. Победителями стали 34 человека из разных регионов страны. В Бурятии это неравнодушные жители Улан-Удэ Ксения Афонина и Туяна Санжеева. Девушки получили дождевики и бейсболки, сообщили в пресс-службе ОНФ в Бурятии.

- Я рада, что приняла участие в данной акции. Таким способом я хотела не только поддержать медиков и выразить благодарность врачам, которые борются с COVID-19, но и показать жителям нашей республики преимущества здорового образа жизни, – прокомментировала Туяна Санжеева.

21 июня участники акции пробежали выбранную ими дистанцию, а после выложили в социальных сетях фотографии и видео с этого мероприятия с хештегом #НеПациент. Так россияне поблагодарили врачей за их работу, а также продемонстрировали преимущества здорового образа жизни, который позволил им не стать пациентами.
ОНФ акция врачи
 
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