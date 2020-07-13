В Иркутской области назвали победителей конкурса «По тропе Гэсэра»

В мероприятии приняли участие улигершины и художники
В Иркутской области подвели итоги конкурса «По тропе Гэсэра». Он был проведён дистанционно в рамках подготовки к фестивалю «Гэсэриада 2020» и включал в себя две номинации: конкурс улигершинов эпоса «Гэсэр» и конкурс рисунков «Абай Гэсэр – защитник бурятского народа».
Как сообщает центр культуры коренных народов Прибайкалья, всего было прислано 45 заявочных анкет из Боханского, Осинского, Нукутского, Аларского районов и Иркутска.
По условиям первой конкурсной номинации улигершины присылали свои видеоролики с исполнением отрывка из народного эпоса на бурятском языке. Жюри оценили костюмы, декорации, реквизит и, конечно, стиль и мастерство исполнения. В итоге они вынесли следующее решение:
Возрастная категория «10-18 лет»
1 место – Бардамов Глеб (Осинский район, с. Бильчир)
2 место – Шанаров Даниил (Осинский район, с. Ново-Ленино)
3 место – Еронов Евгений (Осинский район, с. Ново-Ленино)
Возрастная категория «от 19 и старше»
1 место – Хорхенов Андрей (Осинский район, с. Ирхидей)
2 место – Карпушкеева Оюна (Нукутский район, с. Тангуты)
3 место – Балдаева Виктория (Нукутский район, с. Хадахан)
Во второй номинации – конкурсе рисунков – могли принять участие все желающие. Работы могли быть выполнены на любом материале и в любой технике исполнения. Жюри оценивали содержательность и соответствие рисунка теме конкурса, оригинальность идеи, творческий замысел и художественный уровень работ. По результатам места распределились следующим образом:
Возрастная категория «10-17 лет»
1 место – Воронова Екатерина (Боханский район, п. Бохан)
2 место – Шакирова Русина (Осинский район, с. Ново-Ленино)
3 место – Ходорова Снежана (Боханский район, п. Бохан)
Возрастная категория «от 18 лет и старше»
1 место – Тулусоева Анна (Осинский район, МО «Каха-Онгойское»)
2 место – Николаева Майя (Осинский район, МО «Каха-Онгойское»)
3 место – Гергенова Евгения (Осинский район, с. Оса)
В Иркутской области назвали победителей конкурса «По тропе Гэсэра»
Общество, Фото:
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