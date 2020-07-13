Осенью в Чите пройдёт музыкальный фестиваль «Жизнь в гармонии»

По традиции он открывается в международный день музыки



1 октября в международный день музыки в Забайкальском крае традиционно откроется IX музыкальный фестиваль «Жизнь в гармонии».



В день открытия фестиваля в Забайкальской краевой филармонии будет звучать джаз. 1 октября в 18:30 в большом концертном зале состоится концерт квартета «Гранат» Забайкальской краевой филармонии «20 струн» (6+). Популярные во всем мире джазовые композиции коллектив исполняет всего на 20 струнах двух гитар, скрипки и контрабаса.



2 октября в 18:00 состоится концерт «Диалоги гениев: Лист – Чайковский» (6+). Её представит дуэт пианистов – лауреаты международных конкурсов Ирина Силиванова и Максим Пурыжинский. Московские музыканты высочайшего уровня исполняют классическую музыку для двух фортепиано и фортепиано в 4 руки.



9 октября в 18:00 концертную программу представят лауреаты международных конкурсов Елена Белькевич-Самчук (сопрано) и Фёдор Строганов (фортепиано) с программой «Шедевры вокальных сочинений» (6+).



10 октября в 16:00 лауреат международных конкурсов Фёдор Строганов (орган) представит гостям музыкального фестиваля «Жизнь в гармонии» программу «Орган из глубины столетий» (6+). Подарком для зрителей станет и необычное звучание в дуэте с органом вокальных произведений в исполнении лауреата международных конкурсов Елены Белькевич-Самчук (сопрано).



18 октября в 16:00 на сцене краевой филармонии выступит квартет «Puritz Band» с новой программой «Ale Brider» («Все мы братья») (6+).



22 октября в 15:00 ансамбль «Sotto Voce» Забайкальской краевой филармонии представит программу про детей и подростков нового поколения «Дети-герои нашего времени» (12+). На концерте прозвучат песни современных авторов на актуальные темы в оригинальных аранжировках ансамбля.



24 октября, в 16:00 пройдёт премьерный концерт государственного камерного оркестра Забайкальской краевой филармонии имени О.Л. Лундстрема (6+). Впервые, в исполнении оркестра в большом концертном зале филармонии прозвучат произведения композиторов эпох классицизма, романтизма и современности.



26 октября в 18:30 гостей международного фестиваля ожидает встреча со звёздами Петербургской оперетты, которые представят оперетту «Веселая вдова» Франца Легара (6+). Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.

