Призывная кампания завершается в Бурятии

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Во время весеннего призыва в войска отправлено порядка 900 человек



На призывном пункте столицы Бурятии состоялась очередная отправка в войска более 100 новобранцев. Проводить молодых людей пришли их семьи, друзья и близкие.



- В связи с мерами по недопущению заболеваемости военнослужащих, заноса и распространения инфекционных заболеваний, для призывников организовано экспресс-тестирование на короновирусную инфекцию. Помимо этого, на призывном пункте организована дезинфекция въезжающего транспорта и личных вещей призывников, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



Молодое пополнение будет проходить службу в соединениях и воинских частях общевойсковых объединений Восточного военного округа, дислоцированных в Приморском, Забайкальском, Хабаровском краях и частях Тихоокеанского флота.



С начала весенней призывной кампании военные комиссариаты Бурятии призвали и отправили в войска порядка 900 человек. Было вынесено решений о призыве около тысячи жителей республики для прохождения военной службы по призыву.



Завершится весенняя призывная кампания 15 июля.





