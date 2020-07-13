Во время весеннего призыва в войска отправлено порядка 900 человек
На призывном пункте столицы Бурятии состоялась очередная отправка в войска более 100 новобранцев. Проводить молодых людей пришли их семьи, друзья и близкие.
- В связи с мерами по недопущению заболеваемости военнослужащих, заноса и распространения инфекционных заболеваний, для призывников организовано экспресс-тестирование на короновирусную инфекцию. Помимо этого, на призывном пункте организована дезинфекция въезжающего транспорта и личных вещей призывников, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Молодое пополнение будет проходить службу в соединениях и воинских частях общевойсковых объединений Восточного военного округа, дислоцированных в Приморском, Забайкальском, Хабаровском краях и частях Тихоокеанского флота.
С начала весенней призывной кампании военные комиссариаты Бурятии призвали и отправили в войска порядка 900 человек. Было вынесено решений о призыве около тысячи жителей республики для прохождения военной службы по призыву.
Завершится весенняя призывная кампания 15 июля.
Призывная кампания завершается в Бурятии
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