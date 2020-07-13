В Забайкалье для местных отменена 14-дневная самоизоляция

Жители должны информировать медучреждения о посещении иностранных государств и других субъектов РФ



В Забайкальском крае отменили обязательный 14-дневный режим самоизоляции для жителей региона, которые прибыли из других стран и субъектов РФ. Соответствующие изменения внесли в постановление губернатора региона о режиме повышенной готовности и комплексе ограничительных мероприятий по предотвращению распространения коронавируса.



Как и ранее, гражданам, проживающим на территории Забайкальского края или прибывшим в регион из иностранных государств и субъектов РФ, при появлении первых признаков респираторной инфекции необходимо оставаться по месту пребывания и незамедлительно в телефонном режиме обращаться в медицинскую организацию по месту прикрепления для получения медицинской помощи и оформления листков нетрудоспособности. При этом в случае посещения иностранных государств и других субъектов РФ забайкальцы обязательно должны информировать медицинские организации о своём пребывания на территориях таких стран.



Напомним, основной путь передачи инфекции – контактный. Поэтому очень важно людям старшего поколения, а также тем, кто имеет хронические заболевания разной формы, – соблюдать режим самоизоляции и меры предосторожности.



Ношение защитной маски или респиратора, которые снижают риск заражения коронавирусной инфекции, обязательно при посещении общественных мест в Забайкальском крае. При этом если на улице есть возможность обеспечить социальное дистанцирование, то маску можно не надевать, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

