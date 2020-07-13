В Бурятии решили, на что потратить 300 млн «Народного бюджета»

Жители республики голосовали за благоустройство общественных территорий, уличное освещение, строительство спортивных и детских площадок, решение транспортных проблем
В Бурятии подвели итоги голосования по проекту «Народный бюджет». Всего за время проведения голосования - с 12 по 16 июня - от жителей Бурятии поступило свыше 50 тысяч предложений. Об этом сообщил сегодня на совещании с главой республики Алексеем Цыденовым замруководителя администрации главы и правительства по вопросам территориального развития Виктор Аюшеев.
- Жители Улан-Удэ внесли порядка 12 тысяч предложений. Среди районов наибольшее количество инициатив поступило от жителей Джидинского района, которые внесли порядка 14 тысяч предложений. По итогам голосования в список народных инициатив от каждого района было внесено до четырех наиболее социально-значимых проектов. Затем был сформирован перечень предложений, которые выбирали граждане с 25 июня по 1 июля на своих избирательных участках в дни голосования по поправкам в Конституцию, - сказал Виктор Аюшеев.
По итогу голосования в рамках проекта «Народный Бюджет» в Бурятии будет реализовано 507 народных инициатив на общую сумму 300 млн рублей. Наибольшее количество победивших проектов касается благоустройства общественных территорий, организации уличного освещения, строительства спортивных и детских площадок, решения транспортных проблем.
- Так, например, в Северо-Байкальском районе почти во всех населенных пунктах граждане отдали свои голоса за проекты по ремонту дорог. Ремонт и грейдирование грунтовых дорог в рамках «Народного бюджета» пройдет и в Иволгинском районе. Есть у нас также населенные пункты, где жители выбрали довольно необычные проекты. В том числе, в селах Хоринского района будут решать проблему плохой сотовой связи. В Кижингинском и Кяхтинском районах победили проекты, которые направлены на борьбу с коронавирусной инфекцией. В Бичурском и Кяхтинском районах выиграли проекты, предполагающие передачу финансирования ТОСам для дальнейшей реализации ранее разработанных проектов, - отметил Виктор Аюшеев.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее большинством голосов жители Улан-Удэ поддержали покупку 20 автобусов для муниципального предприятия на средства «Народного бюджета». По предварительным данным, за этот пункт проголосовали более 150 тысяч из 175 тысяч горожан, принявших участие в голосовании.
По информации правительства Бурятии
В Бурятии решили, на что потратить 300 млн «Народного бюджета»
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