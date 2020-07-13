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Жителям Бурятии не советуют мыть овощи и фрукты мылом

Жителям Бурятии не советуют мыть овощи и фрукты мылом
Общество,  Фото:pixabay.com
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбирать и мыть овощи, фрукты

Пресс-служба управления Роспотребнадзора дала жителям Бурятии советы, что делать, чтобы свежие фрукты, ягоды и овощи принесли максимум пользы.

Специалисты советуют не покупать продукцию в местах несанкционированной торговли. Точка не должна находиться около проезжей части. Продавцы обязаны быть в чистой санитарной одежде, с нагрудным фирменным знаком организации. Палатка, киоск или лоток, а также территория вокруг должны быть чистыми.

Запрещено продавать овощи и фрукты без документов, удостоверяющих их происхождение, качество и безопасность. Запрещена продажа в нарезку загнивших и подпорченных овощей и фруктов.

Жителям Бурятии советуют тщательно мыть овощи и фрукты под проточной водой руками или при помощи щётки. Не рекомендуется использовать для мытья бытовые средства для мытья посуды или мыло.

Как правильно мыть?

- корнеплоды (картофель, редис, морковь, свеклу и т.п.) нужно ненадолго замочить (10-15 минут) в тёплой воде. Затем тщательно очистить щёткой и хорошо промыть.

- капусту (белокочанную, пекинскую и др. листовые виды) перед промыванием прохладной водой нужно очистить от верхнего слоя листьев;

- цветную капусту, чтобы избавить её от насекомых, лучше предварительно замочить в прохладной воде, разделить на соцветия, одновременно освобождая её от потемневших участков.

Особого внимания требует зелень. Зелёный лук, укроп, петрушку, кинзу, щавель, салатную зелень нужно перебрать, удалить корни, пожелтевшие и поврежденные листья. Далее зелень замочить в прохладной воде на 15 минут, периодически меняя воду и разбирая зелень по отдельным листочкам и веточкам, пока на дно не осядет вся грязь, и вода не станет чистой. После этого зелень нужно тщательно ополоснуть проточной водой. Для лучшего очищения зелени от патогенных микробов и яиц гельминтов можно подержать ее в течение получаса в солевом или уксусном растворе (по 1 столовой ложке соли или уксуса на 1 литр воды).

Виноград надо промывать под «душем» из-под крана. После мытья - дать воде стечь. Если гроздья тугие, то их нужно разделить с помощью ножниц, но не отрывать ягоды от плодоножки. Она, как пробка, защищает ягоду от попадания посторонних микроорганизмов и предотвращает быстрое гниение и порчу продукта.

Ягоды, как и другие плоды, требуют тщательного мытья перед употреблением. Непосредственно перед мытьём следует отобрать все «лишние» ягоды: мятые, перезревшие, недозревшие, загнившие, поврежденные экземпляры. Не следует мыть и держать ягоды в воде дольше необходимого времени.

Для промывания вишни, черешни, малины, смородины и других ягод рекомендуется следующее: выложить ягоды на дуршлаг в один слой и промывать под проточной водой пять минут. Так с поверхности сойдёт земля или пыль. Чтобы отмыть клубнику от остатков земли и песка, лучше замочить ягоды на 5-10 минут в прохладной воде, а затем ополоснуть проточной водой.
Роспотребнадзор овощи фрукты
 
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