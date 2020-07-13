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В Бурятии проведут первый онлайн-чемпионат по быстрым шахматам

В Бурятии проведут первый онлайн-чемпионат по быстрым шахматам
Общество,  Фото:pixabay.com
Будут разыгрываться денежные призы

20 июля в Бурятии пройдет первый открытый онлайн-чемпионат республики по рапиду «Международный день шахмат». Участниками турнира станут шахматисты, получившие допуск оргкомитета после предварительной регистрации.

Система проведения турнира – швейцарская в 9 туров. Игрок, уличённый в использовании компьютерной подсказки, будет дисквалифицирован из турнира. Также будет рассматриваться его дисквалификация на очных турнирах.

Победители получат денежные призы. Призовой фонд турнира 50000 рублей. Первые семь мест наградят суммами: 5000 рублей, 3500 рублей 2000 рублей, 1000 рублей, 800 рублей, две по 500 рублей. У женщин первые три места получат: 2000 рублей, 1500 рублей и 1000 рублей. Также установлены призы для ветеранов, юношей и девушек 2004 г.р. и младше, мальчиков и девочек 2009 г.р. и младше, 2011 г.р. и младше. Один участник может получить более одного приза. Об этом сообщает пресс-служба федерации шахмат РБ.

Возрастное ограничение 0+
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