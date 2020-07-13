 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 Июля

12 Июля

Популярное

В Тарбагатайском районе Бурятии строят долгожданную поликлинику

В Тарбагатайском районе Бурятии строят долгожданную поликлинику
Общество,  Фото:пресс-служба минсельхозпрода РБ
Ожидание жителей затянулось на 35 лет

В Тарбагатайской районе Бурятии стартовало строительство поликлиники. Учреждение сможет принимать всех жителей района, а это более 21 тысяч человек, сообщает пресс-служба минсельхозпрода Бурятии.

Новая поликлиника, на строительство которой выделено более 480 млн рублей, предусматривает 4,5 тысяч кв. м. Треть площадей отдадут педиатрическому и терапевтическому отделению, где разместятся прививочный, процедурный кабинеты, кабинеты приёма врачей. В поликлинике будет функционировать кабинет «Школы здоровья» и отделение скорой медицинской помощи. Работа рассчитана на 250 посещений в смену.

- Объект значимый, поскольку жители ждали его на протяжении 35 лет. Долгое время вопрос не решался. Благодаря программе «Комплексное развитие сельских территорий» удалось получить поддержку федерального центра и выиграть конкурс. Объект уже отторговали. Грамотное плановое строительство откроет широкую дорогу вхождения нашей республики в программу комплексного сельского развития. Только мы вместе общими усилиями сможем обеспечить развитие сел, – отметил заместитель председателя правительства Бурятии по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий – министр сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Даба-Жалсан Чирипов.

Презентация лучших региональных проектов состоялась ещё 3 марта на встрече председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с тружениками социальной сферы села. Проект села «Тарбагатай» признали одним из лучших проектов среди субъектов России.

- Мы очень рады такой высокой оценке. Старое здание было практически непригодно для работы. Тарбагатайская районная поликлиника ранее размещалась в бывшем кафедральном соборе Иркутско-Амурской епархии русской Православной Церкви 1928 года постройки. Для всех жителей села – это долгожданное и радостное событие, – поделилась глава Тарбагатайского района Светлана Шабаршова.
Бурятия Тарбагатайский район строительство поликлиника медицина
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье для местных отменена 14-дневная самоизоляция
В Забайкалье для местных отменена 14-дневная самоизоляция
Общество, 13.07.2020
Жители должны информировать медучреждения о посещении иностранных государств и других субъектов РФ
Артисты из Бурятии впервые примут участие в уникальном балетном телешоу
Артисты из Бурятии впервые примут участие в уникальном балетном телешоу
Общество, 13.07.2020
Харука Ямада и Эрдэм Сандаков представят республику в конкурсе «Большой Балет» на телеканале «Культура»
В Улан-Удэ пропал 38-летний мужчина
В Улан-Удэ пропал 38-летний мужчина
Общество, 13.07.2020
Он уехал из дома 4 июля и до сих пор не вернулся

В Монголию из Иркутской области экспортировано 14 тонн мороженого
В Монголию из Иркутской области экспортировано 14 тонн мороженого
Общество, 13.07.2020
Также в соседнюю страну отправлено 600 тысяч куриных яиц  
В центре Улан-Удэ нашли место обитания крыс
В центре Улан-Удэ нашли место обитания крыс
Общество, 13.07.2020
Очевидцам удалось насчитать пять особей. ВИДЕО
Две улан-удэнки участвовали в забеге #НеПациент
Две улан-удэнки участвовали в забеге #НеПациент
Общество, 13.07.2020
Девушки получили подарки за участие в акции
Призывная кампания завершается в Бурятии
Призывная кампания завершается в Бурятии
Общество, 13.07.2020
Во время весеннего призыва в войска отправлено порядка 900 человек
В Улан-Удэ из Этнографического музея сбежали яки
В Улан-Удэ из Этнографического музея сбежали яки
Общество, 13.07.2020
Во время ночной прогулки яки сломали калитку и убежали
В Бурятии решили, на что потратить 300 млн «Народного бюджета»
В Бурятии решили, на что потратить 300 млн «Народного бюджета»
Общество, 13.07.2020
Жители республики голосовали за благоустройство общественных территорий, уличное освещение, строительство спортивных и детских площадок, решение транспортных проблем
Улан-удэнцам за парковку на газонах грозят немалые штрафы
Улан-удэнцам за парковку на газонах грозят немалые штрафы
Общество, 13.07.2020
За одну только неделю было выявлено более 200 нарушителей
Первые чартерные туристы напоследок спели гимн Бурятии
Первые чартерные туристы напоследок спели гимн Бурятии
Общество, 13.07.2020
Путешествие по Бурятии у туристов с первого чартерного авиарейса завершилось шикарным гала-ужином
С улиц Улан-Удэ после ливня откачали более 2,5 тысяч кубометров воды
С улиц Улан-Удэ после ливня откачали более 2,5 тысяч кубометров воды
Общество, 13.07.2020
Городские службы работали в усиленном режиме

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^