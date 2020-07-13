В Тарбагатайском районе Бурятии строят долгожданную поликлинику

Общество, Фото: пресс-служба минсельхозпрода РБ

Ожидание жителей затянулось на 35 лет



В Тарбагатайской районе Бурятии стартовало строительство поликлиники. Учреждение сможет принимать всех жителей района, а это более 21 тысяч человек, сообщает пресс-служба минсельхозпрода Бурятии.



Новая поликлиника, на строительство которой выделено более 480 млн рублей, предусматривает 4,5 тысяч кв. м. Треть площадей отдадут педиатрическому и терапевтическому отделению, где разместятся прививочный, процедурный кабинеты, кабинеты приёма врачей. В поликлинике будет функционировать кабинет «Школы здоровья» и отделение скорой медицинской помощи. Работа рассчитана на 250 посещений в смену.



- Объект значимый, поскольку жители ждали его на протяжении 35 лет. Долгое время вопрос не решался. Благодаря программе «Комплексное развитие сельских территорий» удалось получить поддержку федерального центра и выиграть конкурс. Объект уже отторговали. Грамотное плановое строительство откроет широкую дорогу вхождения нашей республики в программу комплексного сельского развития. Только мы вместе общими усилиями сможем обеспечить развитие сел, – отметил заместитель председателя правительства Бурятии по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий – министр сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Даба-Жалсан Чирипов.



Презентация лучших региональных проектов состоялась ещё 3 марта на встрече председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с тружениками социальной сферы села. Проект села «Тарбагатай» признали одним из лучших проектов среди субъектов России.



- Мы очень рады такой высокой оценке. Старое здание было практически непригодно для работы. Тарбагатайская районная поликлиника ранее размещалась в бывшем кафедральном соборе Иркутско-Амурской епархии русской Православной Церкви 1928 года постройки. Для всех жителей села – это долгожданное и радостное событие, – поделилась глава Тарбагатайского района Светлана Шабаршова.

