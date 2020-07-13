Водители трамвая сдают многоступенчатые экзамены каждый год
В Улан-Удэ проходит конкурс водителей трамвая. В отличие от автомобилистов, которые сдают экзамен один раз, водители трамвая сдают многоступенчатые экзамены каждый год, сообщили в МУП «Управление трамвая».
В конкурсе водителям трамвая нужно пройти следующие этапы: выявление и устранение неисправностей, сцепка и буксировка неисправного вагона, соблюдение скоростного режима ведения трамвая, внутренний экзамен по правилам дорожного движения, приёмка вагона и мастерство вождения, в том числе экстренное торможение.
Этап конкурса – экстренное торможение – запечатлели на видео. Специалисты поясняют, что «не так-то просто остановить вагон массой 20 тонн за пару секунд».
- В данном видео водитель остановил пустой вагон на практически идеальных рельсах (нет инея, снега, листвы на путях, уклона). В реальных условиях остановить вагон очень непросто. Тормозной путь составляет более 21 метра. Просим относиться с пониманием и не быть неожиданным препятствием на пути у трамвая, - призывают в МУП «Управление трамвая».
Имя лучшего водителя трамвая 2020 года будет озвучено уже скоро.
Водители трамвая в Улан-Удэ соревнуются в экстренном торможении
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