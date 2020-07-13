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В Бичурском районе Бурятии состоялся престольный праздник

В Бичурском районе Бурятии состоялся престольный праздник
Общество,  Фото:пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии
Его провели в день Владимирской иконы Божией Матери

В селе Малый Куналей Бичурского района Бурятии в день Владимирской иконы Божией Матери состоялся престольный праздник прихода. Божественную литургию совершил благочинный Мухоршибирского церковного округа и настоятель прихода иерей Рустик Сидинкин.

На праздничном богослужении молились жители села и гости из соседних сёл. После литургии был совершён крестный ход и организована праздничная трапеза для всех прихожан, на которой настоятель прихода выразил надежду на то, что жители села приступят к постройке нового храма. Приход существует больше двадцати лет, но до сих пор ютится в старом здании сельского совета, сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.

Справка

Владимирская икона Божией Матери — икона Богородицы, самая ранняя из известных сохранившихся и одна из самых чтимых чудотворных икон Русской церкви. На Русь икона попала из Византии около 1130 года как подарок киевскому князю. В Малом Куналее в честь иконы Божией Матери в 1759 году был построен и освящён храм. После революции храм был отдан под помещение школы, затем здесь располагался сельский клуб. В начале второй половины 20 века храм был разрушен.
Бичурский район Бурятия православие
 
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