В Бичурском районе Бурятии состоялся престольный праздник

Общество, Фото: пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии

Его провели в день Владимирской иконы Божией Матери



В селе Малый Куналей Бичурского района Бурятии в день Владимирской иконы Божией Матери состоялся престольный праздник прихода. Божественную литургию совершил благочинный Мухоршибирского церковного округа и настоятель прихода иерей Рустик Сидинкин.



На праздничном богослужении молились жители села и гости из соседних сёл. После литургии был совершён крестный ход и организована праздничная трапеза для всех прихожан, на которой настоятель прихода выразил надежду на то, что жители села приступят к постройке нового храма. Приход существует больше двадцати лет, но до сих пор ютится в старом здании сельского совета, сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.



Справка



Владимирская икона Божией Матери — икона Богородицы, самая ранняя из известных сохранившихся и одна из самых чтимых чудотворных икон Русской церкви. На Русь икона попала из Византии около 1130 года как подарок киевскому князю. В Малом Куналее в честь иконы Божией Матери в 1759 году был построен и освящён храм. После революции храм был отдан под помещение школы, затем здесь располагался сельский клуб. В начале второй половины 20 века храм был разрушен.

