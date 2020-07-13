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Осуждённый из Бурятии сразился в шахматы с осуждённым с Сахалина

Осуждённый из Бурятии сразился в шахматы с осуждённым с Сахалина
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
В колониях Дальнего Востока проводится турнир

В преддверии международного дня шахмат в исправительных учреждениях Дальневосточного федерального округа проводится турнир по шахматам среди осуждённых.

Так, уже состоялись партии между осужденными исправительной колонии №1 в Бурятии и СИЗО-1 в Амурской области, а также между осуждёнными исправительных колонии №2 и №8 Бурятии.

Осуждённый из исправительной колонии № 2 вышел во второй тур и сразился с соперником из колонии Сахалинской области.

- Все игры прошли в интерактивной шахматной программе через интернет, под непосредственным контролем сотрудников воспитательных отделов учреждений. Игра в шахматы одно из самых популярных увлечений среди осужденных. Во всех исправительных учреждениях региона функционируют шахматные кружки, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.


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