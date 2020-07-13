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Призом за гимн станет фотосессия с именитыми спортсменами Бурятии

Призом за гимн станет фотосессия с именитыми спортсменами Бурятии
Общество,  Фото:pixabay.com
Победителя конкурса определят до 5 августа

В Бурятии объявлен конкурс, призом в котором станет личная фотосессия с именитыми спортсменами республики. Об этом сообщает пресс-служба центра спортивной подготовки.

Для участия в конкурсе необходимо написать слова гимна для центра спортподготовки, подобрать музыку, а затем отправить материалы электронной почтой на адрес: csprb03@yandex.ru до 31 июля 2020 года.

По итогам голосования до 5 августа жюри определит победителя. Ему представится возможность не только попасть на фотосессию, но и получить трёхмесячный абонемент в тренажёрный зал.

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