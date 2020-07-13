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Выпускники Улан-Удэ сдают ЕГЭ по физике и истории

Выпускники Улан-Удэ сдают ЕГЭ по физике и истории
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Задействовано 11 пунктов проведения экзамена

Сегодня, 13 июля, в Улан-Удэ проходят единые государственные экзамены по физике и истории. На ЕГЭ зарегистрировано 1257 участников, из них 569 человек сдают физику и 688 - историю. Задействовано 11 пунктов проведения экзамена. Результаты экзаменов станут известны не позднее 27 июля, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.

Следующие экзамены по предметам «Химия» и «Обществознание» участники основного периода сдадут 16 июля.

Основной период ЕГЭ в 2020 году проходит с 29 июня по 25 июля.

3 июля выпускники сдали экзамены по географии, литературе и информатике, 6 и 7 июля - по русскому языку, а 10 июля по профильной математике. С результатами трех первых экзаменов участники ознакомятся не позднее 17 июля, по русскому языку - не позднее 20 и 23 июля, по математике - не позднее 24 июля.

Во время сдачи ЕГЭ соблюдаются все рекомендации Роспотребнадзора по безопасной дистанции в 1,5 метра, использованию масок, перчаток и обработке рук антисептиком.


ЕГЭ
 
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