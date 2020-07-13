Задействовано 11 пунктов проведения экзамена
Сегодня, 13 июля, в Улан-Удэ проходят единые государственные экзамены по физике и истории. На ЕГЭ зарегистрировано 1257 участников, из них 569 человек сдают физику и 688 - историю. Задействовано 11 пунктов проведения экзамена. Результаты экзаменов станут известны не позднее 27 июля, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.
Следующие экзамены по предметам «Химия» и «Обществознание» участники основного периода сдадут 16 июля.
Основной период ЕГЭ в 2020 году проходит с 29 июня по 25 июля.
3 июля выпускники сдали экзамены по географии, литературе и информатике, 6 и 7 июля - по русскому языку, а 10 июля по профильной математике. С результатами трех первых экзаменов участники ознакомятся не позднее 17 июля, по русскому языку - не позднее 20 и 23 июля, по математике - не позднее 24 июля.
Во время сдачи ЕГЭ соблюдаются все рекомендации Роспотребнадзора по безопасной дистанции в 1,5 метра, использованию масок, перчаток и обработке рук антисептиком.
Выпускники Улан-Удэ сдают ЕГЭ по физике и истории
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Задействовано 11 пунктов проведения экзамена
Аэропорт «Байкал» по суду обязали купить подъёмник для колясочников
На тренировке использовали холостые боеприпасы и дымовые шашки
Mash рассказал о двух мужчинах-воспитателях из Улан-Удэ
По северу Бурятии ливни
Радуга над самой большой буддийской ступой России восхитила пользователей
Дом сельчанки после дождя чуть не ушёл в яму
Рейтинг возглавили Крым и Сочи
В Улан-Удэ временами дождь, возможна гроза
Ущерб, нанесённый лесному фонду, составил более 38 тысяч рублей
Почти 4-минутный клип опубликовали в Сети 10 июля. Видео
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с соревнований
В его честь названа одна из улиц в Улан-Удэ
Традиционный символ вечной жизни появился на склоне горы в Окинском районе
Они госпитализированы в республиканскую клиническую больницу