На тренировке использовали холостые боеприпасы и дымовые шашки
В соединениях и войсковых частях Бурятии на прошлой неделе провели комплексную тренировку с подразделениями антитеррора.
При получении сигнала военные отработали задачи по оперативному выводу техники, прибытию в назначенный район, занятию исходных позиций и огневых рубежей, а также взаимодействию в ходе операции с другими силовыми подразделениями.
- Особое внимание руководства комплексной тренировкой было уделено вопросу управления подразделениями. Так с помощью многофункциональных портативных радиостанций комплекса «Азарт», командиры подразделений корректировали тактику действий личного состава, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, было использовано значительное количество средств имитации, в том числе холостых боеприпасов, дымовых шашек.
В Бурятии военные провели тренировку по антитеррору
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