В Бурятии военные провели тренировку по антитеррору

На тренировке использовали холостые боеприпасы и дымовые шашки



В соединениях и войсковых частях Бурятии на прошлой неделе провели комплексную тренировку с подразделениями антитеррора.



При получении сигнала военные отработали задачи по оперативному выводу техники, прибытию в назначенный район, занятию исходных позиций и огневых рубежей, а также взаимодействию в ходе операции с другими силовыми подразделениями.



- Особое внимание руководства комплексной тренировкой было уделено вопросу управления подразделениями. Так с помощью многофункциональных портативных радиостанций комплекса «Азарт», командиры подразделений корректировали тактику действий личного состава, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, было использовано значительное количество средств имитации, в том числе холостых боеприпасов, дымовых шашек.

