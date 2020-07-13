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В Бурятии военные провели тренировку по антитеррору

В Бурятии военные провели тренировку по антитеррору
Общество, 
На тренировке использовали холостые боеприпасы и дымовые шашки

В соединениях и войсковых частях Бурятии на прошлой неделе провели комплексную тренировку с подразделениями антитеррора.

При получении сигнала военные отработали задачи по оперативному выводу техники, прибытию в назначенный район, занятию исходных позиций и огневых рубежей, а также взаимодействию в ходе операции с другими силовыми подразделениями.

- Особое внимание руководства комплексной тренировкой было уделено вопросу управления подразделениями. Так с помощью многофункциональных портативных радиостанций комплекса «Азарт», командиры подразделений корректировали тактику действий личного состава, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, было использовано значительное количество средств имитации, в том числе холостых боеприпасов, дымовых шашек.
военнослужащие учения
 
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