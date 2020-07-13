По северу Бурятии ливни
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике местами кратковременные дожди, днём по северным районам ливни, грозы. Ветер северо-западный 5-10, днём при грозах до 15-18 м/с. Температура днём +24,+29, местами до +20.
В Улан-Удэ днём небольшой дождь. Ветер северо-западный слабый, днём 7-12 м/с. Температура днём +25,+27.
В Улан-Удэ ожидается небольшой дождь
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