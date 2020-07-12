Бурятия вошла в топ-60 по спросу отдыха в санаториях

Рейтинг возглавили Крым и Сочи



Туристический портал ТурСтат представил рейтинг курортов и регионов России для лечебно-оздоровительного отдыха в санаториях в высокий сезон лета.



Рейтинг составлен по данным спроса на санаторно-курортный отдых сервиса бронирования Санатории-России.рф.



В топ-10 популярных направлений для отдыха в санаториях в высокий летний сезон входят Крым, Сочи, Анапа, Кисловодск, Ессентуки, Геленджик, Пятигорск, Железноводск, Башкирия и Московская область.



В топ-60 также входят Республика Алтай, Ленинградская область, Челябинская область, Самарская область, Нижегородская область, Республика Чувашия, Республика Татарстан, Республика Карелия, Ярославская область, Пермский край, Свердловская область, Тульская область, Калининградская область, Ивановская область, Новосибирская область, Тверская область, Алтайский край, Кировская область, Республика Марий Эл, Ульяновская область, Рязанская область, Республика Дагестан, Псковская область, Брянская область, Воронежская область, Курганская область, Владимирская область, Саратовская область, Калужская область, Красноярский край, Волгоградская область, Республика Удмуртия, Республика Хакасия, Пензенская область, Костромская область, Приморский край, Тюменская область, Курская область, Республика Мордовия, Хабаровский край, Смоленская область, Вологодская область, Камчатский край, Тамбовская область, Новгородская область, Республика Адыгея, Республика Бурятия, Архангельская область, Липецкая область, Амурская область, Республика Адыгея, Республика Бурятия, Архангельская область, Липецкая область и Амурская область.



За проживание, питание и лечение в санаториях Крыма туристы платят, в среднем, 3450 рублей в сутки, в Сочи - 3900 рублей в сутки, в Анапе - 3760 рублей, на курортах Кавказских Минеральных Вод в Ставрополье - Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск и Железноводск - от 3,1 до 3,6 тысяч рублей в сутки, в Башкирии - 3,2 тысячи рублей в сутки, в Подмосковье - 3,8 тысяч рублей в сутки.



Санаторный отдых в Бурятии обойдется до трёх тысяч рублей в сутки.



