В Улан-Удэ временами дождь, возможна гроза
По данным Бурятского Гидрометцентра, 12 июля по республике ночью местами, днём в большинстве районов дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10, при грозах до 15-18 м/с. Температура ночью 12-17, местами 6-11, днём 21-26, местами по крайнему северу до 30 тепла.
В Улан-Удэ временами дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный слабый, днём 7-12 м/с. Температура ночью 14-16, днём 22-24 тепла.
В большинстве районов Бурятии дожди, грозы
Общество, Фото:
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