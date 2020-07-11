В Бурятии у «чёрного лесоруба» изъяли бензопилу и машину

Общество, Фото: из архива

Ущерб, нанесённый лесному фонду, составил более 38 тысяч рублей



10 июля в полицию Тарбагатайского района обратился лесничий и сообщил, что на территории Заводского участкового лесничества в 10 км от посёлка Николаевский неизвестный совершил незаконную рубку более трёх кубометров сосны. Ущерб, нанесённый лесному фонду, составил более 38 тысяч рублей.



Позже задержан 43-летний не работающий, ранее судимый житель одного из СНТ в пригороде Улан-Удэ.



У него изъяты заготовленная древесина, бензопила, а также автомобиль с прицепом.



Возбуждено уголовное дело.



Кроме того, гражданин привлечён к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



