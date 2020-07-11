Ущерб, нанесённый лесному фонду, составил более 38 тысяч рублей
10 июля в полицию Тарбагатайского района обратился лесничий и сообщил, что на территории Заводского участкового лесничества в 10 км от посёлка Николаевский неизвестный совершил незаконную рубку более трёх кубометров сосны. Ущерб, нанесённый лесному фонду, составил более 38 тысяч рублей.
Позже задержан 43-летний не работающий, ранее судимый житель одного из СНТ в пригороде Улан-Удэ.
У него изъяты заготовленная древесина, бензопила, а также автомобиль с прицепом.
Возбуждено уголовное дело.
Кроме того, гражданин привлечён к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Бурятии у «чёрного лесоруба» изъяли бензопилу и машину
Общество, Фото:
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