В Улан-Удэ на Богородском острове прошёл полумарафон. Фоторепортаж



- мужчины до 40 лет (дистанция 21 км):



- 1 место - Валерий Лукин;

- 2 место - Роман Троценко;

- 3 место - Сергей Соловьёв;



- мужчины старше 40 лет (дистанция 21 км):



- 1 место - Дмитрий Глазков;

- 2 место - Владимир Чебунин;

- 3 место – Евгений Капустин;



- юноши до 18 лет (дистанция 21 км):



- 1 место – Павел Дружинин;

- 2 место – Руслан Курдяков;

- 3 место – Николай Капустин;



- женщины до 40 лет (дистанция 21 км):



- 1 место – Оксана Котыхова;

- 2 место – Анна Ксенофонтова;

- 3 место – Туяна Бадмаева;



- женщины старше 40 лет (дистанция 21 км):



- 1 место - Ирина Мункоева;

- 2 место – Ольга Трифонова;

- 3 место – Должин Цыдыпылова;



- мужчины (дистанция 33 км):



- 1 место – Владимир Артемихин;

- 2 место – Алексей Кизуб;

- 3 место – Галдан Цыдыпов.



В Улан-Удэ 11 июля состоялись полумарафон и кросс на 33 километра (0+). Стартовали мероприятия в 10 на Богородском острове.Соревновались бегуны в 6 группах. В первой мужчины до 40 лет пробежали 21 км, во второй на этой же дистанции участвовали женщины до 40 лет. В третьей - в полумарафоне - сошлись мужчины старше 40 лет. Также здесь соревновались женщины старше 40 лет. Пятая группа – кроссовая, на дистанции 33 км. В последней шестой приняли участие мальчики до 18 лет.- «Бежалось» хорошо, отлично, трасса хорошая. С погодой повезло, нет дождя, солнца нет, но душно. Если бы ещё духоты не было, было бы классно, быстрее бы побежали. А так, всё хорошо, компания отличная, - отметил мастер спорта России Валерий Лукин.Валерий живёт в Новосибирске, во время отпуска в Бурятии решил принять участие в соревнованиях, потренироваться.Как сообщали ранее в паблике «Беговая Бурятия», победители и призёры будут награждены денежными призами. Зачётное время для всех призёров на дистанции 21 км – 2 часа 20 минут, на дистанции 33 км – 3 часа 20 минут.Результаты соревнований следующие: