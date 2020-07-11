В Улан-Удэ на Богородском острове прошёл полумарафон. Фоторепортаж

В Улан-Удэ 11 июля состоялись полумарафон и кросс на 33 километра (0+). Стартовали мероприятия в 10 на Богородском острове.
Соревновались бегуны в 6 группах. В первой мужчины до 40 лет пробежали 21 км, во второй на этой же дистанции участвовали женщины до 40 лет. В третьей - в полумарафоне - сошлись мужчины старше 40 лет. Также здесь соревновались женщины старше 40 лет. Пятая группа – кроссовая, на дистанции 33 км. В последней шестой приняли участие мальчики до 18 лет.
- «Бежалось» хорошо, отлично, трасса хорошая. С погодой повезло, нет дождя, солнца нет, но душно. Если бы ещё духоты не было, было бы классно, быстрее бы побежали. А так, всё хорошо, компания отличная, - отметил мастер спорта России Валерий Лукин.
Валерий живёт в Новосибирске, во время отпуска в Бурятии решил принять участие в соревнованиях, потренироваться.
Как сообщали ранее в паблике «Беговая Бурятия», победители и призёры будут награждены денежными призами. Зачётное время для всех призёров на дистанции 21 км – 2 часа 20 минут, на дистанции 33 км – 3 часа 20 минут.
Результаты соревнований следующие:
- мужчины до 40 лет (дистанция 21 км):
- 1 место - Валерий Лукин;
- 2 место - Роман Троценко;
- 3 место - Сергей Соловьёв;
- мужчины старше 40 лет (дистанция 21 км):
- 1 место - Дмитрий Глазков;
- 2 место - Владимир Чебунин;
- 3 место – Евгений Капустин;
- юноши до 18 лет (дистанция 21 км):
- 1 место – Павел Дружинин;
- 2 место – Руслан Курдяков;
- 3 место – Николай Капустин;
- женщины до 40 лет (дистанция 21 км):
- 1 место – Оксана Котыхова;
- 2 место – Анна Ксенофонтова;
- 3 место – Туяна Бадмаева;
- женщины старше 40 лет (дистанция 21 км):
- 1 место - Ирина Мункоева;
- 2 место – Ольга Трифонова;
- 3 место – Должин Цыдыпылова;
- мужчины (дистанция 33 км):
- 1 место – Владимир Артемихин;
- 2 место – Алексей Кизуб;
- 3 место – Галдан Цыдыпов.