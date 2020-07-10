В Улан-Удэ супруги отметили «золотую» свадьбу

У семейной пары трое детей и семь внуков



10 июля 50 лет назад в тогда ещё совсем новеньком Дворце бракосочетания Улан-Удэ зарегистрировали брак Алексей Алексеевич и Нина Анатольевна Иринчеевы.



- Так сложилось, что юбиляры оба педагоги. Алексей Алексеевич всю свою трудовую деятельность посвятил Восточно-Сибирскому государственному технологическому университету, Нину Анатольевну хорошо помнит 42 школа Улан-Удэ, где прошла большая часть её педагогической работы, - отметили в управлении ЗАГС Бурятии.



У семейной пары трое детей, семь внуков.



- Поздравляем Алексея Алексеевича и Нину Анатольевну! Желаем им здоровья, долгих и счастливых лет жизни в кругу своей большой и дружной семьи! – поздравили юбиляров в управлении ЗАГС Бурятии.





