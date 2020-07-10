Бурятский оперный театр возобновляет репетиции

Артисты занимаются в малых группах для соблюдения дистанции



Артисты Бурятского государственного театра оперы и балета начали постепенный выход из режима самоизоляции, который был установлен из-за пандемии COVID-19. В театре проводятся репетиции с учётом всех мер предосторожности.



Артисты балета, оперы, хора и музыканты оркестра приступили к репетициям в малых группах, которые позволяют выдерживать ограничительные меры в театральных классах.



В здании театра выполняются все предписанные надзорными органами нормы санитарной безопасности, включая регулярную обработку помещений с применением дезинфицирующих средств «Аламинол», проверку температуры при входе, масочный режим и обеспечение рабочих мест средствами индивидуальной дезинфекции, сообщает пресс-служба театра.



- Мы понимаем, что на данном этапе здоровье артистов и сотрудников театра стоит на первом месте, поэтому очень тщательно соблюдаем все меры предосторожности. Начали в очень продуманном режиме - с индивидуальных и мелкогрупповых репетиций. Объясняли и самим ребятам, чтобы они были аккуратны, контактируя друг с другом. Понятно, все соскучились друг по другу, по театру, не терпится поскорее возобновить полноценную работу, тем более прошлый сезон получился скомканным. Мы очень надеемся поскорее встретиться со своим зрителем, реализовать наши амбициозные планы на предстоящий сезон, но сейчас, повторюсь, главный приоритет – здоровье, - поделилась директор Бурятского театра оперы и балета Эржена Жамбалова.









