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Монголия отметит национальный праздник Наадам

Монголия отметит национальный праздник Наадам
Общество,  Фото:pixabay.com
Празднества пройдут 11 и 12 июля

Монголия 11 и 12 июля отметит национальный праздник Наадам по всей стране. По словам вице-премьера страны У. Энхтувшина, предстоящие праздничные мероприятия будут организованы с использованием новейшей техники и технологий, избегая больших скоплений людей.

Главным режиссёром праздничного концерта назначен режиссер Б. Баатар. Торжественная церемония открытия «Наадам-2020» пройдёт в туркомплексе «ХIII век», а не как обычно на центральном стадионе Улан-Батора.

Также решено организовать соревнование по национальной борьбе в этом же туркомплексе, в котором примут участие 512 борцов, сообщает национальное информагенство Монцамэ.

Напомним, что сегодня, 10 июля, Монголия отмечает День государственного флага. В 2008 году был внесён и утверждён законопроект «О дне государственного флага» и с 2009 года этот день отмечается в качестве всенародного праздника.
Монголия спорт Праздники
 
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