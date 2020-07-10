Празднества пройдут 11 и 12 июля
Монголия 11 и 12 июля отметит национальный праздник Наадам по всей стране. По словам вице-премьера страны У. Энхтувшина, предстоящие праздничные мероприятия будут организованы с использованием новейшей техники и технологий, избегая больших скоплений людей.
Главным режиссёром праздничного концерта назначен режиссер Б. Баатар. Торжественная церемония открытия «Наадам-2020» пройдёт в туркомплексе «ХIII век», а не как обычно на центральном стадионе Улан-Батора.
Также решено организовать соревнование по национальной борьбе в этом же туркомплексе, в котором примут участие 512 борцов, сообщает национальное информагенство Монцамэ.
Напомним, что сегодня, 10 июля, Монголия отмечает День государственного флага. В 2008 году был внесён и утверждён законопроект «О дне государственного флага» и с 2009 года этот день отмечается в качестве всенародного праздника.
Монголия отметит национальный праздник Наадам
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