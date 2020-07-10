Монголия отметит национальный праздник Наадам

Празднества пройдут 11 и 12 июля



Монголия 11 и 12 июля отметит национальный праздник Наадам по всей стране. По словам вице-премьера страны У. Энхтувшина, предстоящие праздничные мероприятия будут организованы с использованием новейшей техники и технологий, избегая больших скоплений людей.



Главным режиссёром праздничного концерта назначен режиссер Б. Баатар. Торжественная церемония открытия «Наадам-2020» пройдёт в туркомплексе «ХIII век», а не как обычно на центральном стадионе Улан-Батора.



Также решено организовать соревнование по национальной борьбе в этом же туркомплексе, в котором примут участие 512 борцов, сообщает национальное информагенство Монцамэ.



Напомним, что сегодня, 10 июля, Монголия отмечает День государственного флага. В 2008 году был внесён и утверждён законопроект «О дне государственного флага» и с 2009 года этот день отмечается в качестве всенародного праздника.

