Жителей Бурятии зовут на литературный конкурс МВД

На конкурс принимают прозу и стихотворения



МВД по Бурятии продолжает приём стихотворений и прозы для участия в литературном конкурсе МВД России «Доброе слово».



Конкурс «Доброе слово» проводится с 2008 года. Участие в нём принимают сотрудники полиции, ветераны МВД и члены их семей, а также все желающие.



Творческое состязание проводится в нескольких номинациях: «Роман (повесть)», «Рассказ», «Поэма (стихотворение)», «Детективная проза», «Моя полиция (поэзия)», «Моя полиция (проза)» (для авторов, пишущих на правоохранительную тематику, но не проходящих службу в МВД по Бурятии).



В рамках мероприятий, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, отдельное внимание будет уделено литературным произведениям на соответствующую тематику.



При оценке конкурсных работ будут учитываться уровень авторского мастерства и их художественные достоинства.



Заявки на участие вместе с текстами произведений принимают до начала сентября сотрудники управления по работе с личным составом МВД по Бурятии (e-mail: aaltanova@mvd.ru). Также необходимо предоставить биографическо-творческую справку об авторе и портретное фото.



Лучшие работы будут направлены в студию писателей МВД России для участия в заключительном этапе творческого состязания.

