Пожилые граждане по-прежнему могут оформить больничный лист и не выходить на работу
В Иркутской области до 26 июля продлено действие ряда ограничительных мер, связанных с распространением COVID-19. Соответствующие изменения включены в указ губернатора региона от 18 марта 2020 года № 59-уг.
- Одновременно с продлением ограничительных мер мы постепенно возвращаемся к обычной жизни. Но соблюдать правила безопасности всё ещё жизненно необходимо, особенно для людей старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания. Прошу жителей области отнестись к этому с пониманием, – отметил исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.
До 26 июля в регионе продолжают действовать временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше. То есть работающие граждане старше 65 лет по-прежнему могут оформить больничный лист и не выходить на работу в связи с распространением COVID-19.
Пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области напоминает, что с 20 мая в области введён обязательный масочный режим. При посещении магазинов и других организаций, деятельность которых не приостановлена, и совершении поездок в общественном транспорте граждане должны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.
В Иркутской области режим самоизоляции продлён до 26 июля
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