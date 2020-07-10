Он скоростной, манёвренный и имеет меньший вес
Для обеспечения безопасности людей на реках администрация Улан-Удэ приобрела водомётный катер «Томь-455». Судно позволит вести патрулирование на мелководье и в труднопроходимых местах рек Селенга и Уда.
- Катер оборудован стационарным двигателем и водомётным движителем. Эта модель имеет меньший вес и обладает хорошими скоростными качествами, сохраняя при этом свою манёвренность, - сообщили в управлении по ЧС администрации Улан-Удэ.
Стоимость катера составила 818 тысяч рублей. Он приобретён на заводе в городе Юрга Кемеровской области. Катер будет доставлен в Улан-Удэ на следующей неделе, сообщает пресс-служба администрации города.
У улан-удэнских спасателей появится водомётный катер
Общество, Фото:
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