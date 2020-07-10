У улан-удэнских спасателей появится водомётный катер

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Он скоростной, манёвренный и имеет меньший вес



Для обеспечения безопасности людей на реках администрация Улан-Удэ приобрела водомётный катер «Томь-455». Судно позволит вести патрулирование на мелководье и в труднопроходимых местах рек Селенга и Уда.



- Катер оборудован стационарным двигателем и водомётным движителем. Эта модель имеет меньший вес и обладает хорошими скоростными качествами, сохраняя при этом свою манёвренность, - сообщили в управлении по ЧС администрации Улан-Удэ.



Стоимость катера составила 818 тысяч рублей. Он приобретён на заводе в городе Юрга Кемеровской области. Катер будет доставлен в Улан-Удэ на следующей неделе, сообщает пресс-служба администрации города.





