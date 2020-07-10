В Бурятии осуждённым показали фильм о вреде алкоголя

Видеоролик подготовил священнослужитель Георгий



В Бурятии в колонии-поселении № 3 с осуждёнными провели антиалкогольное мероприятие.



Мероприятие началось с показа видеоролика «Пьянство, причины и последствия алкоголя», подготовленного председателем епархиального отдела Улан-Удэнской и Бурятской епархии по утверждению и сохранению трезвости иереем Георгием Ивановым.



- Осуждённым рассказали об уровне употребления алкоголя на душу населения, положительные примеры об излечении от алкоголизма и преодолении алкогольной зависимости. В целях полного охвата осужденных по сети кабельного телевидения организована повторная трансляция видеоролика «О вреде алкоголя», - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

